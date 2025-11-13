7300mAh बैटरी, 50MP कैमरा और सबसे पावरफुल प्रोसेसर वाला वनप्लस का फोन आज होगा लॉन्च, जानें क्या होंगी खूबियां

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus आज भारत में अपना फ्लैगशिप OnePlus 15 स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा। यह भारत में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन है। OnePlus को लेकर उम्मीद है कि कंपनी आज भारत में OnePlus 15R स्मार्टफोन को भी पेश कर सकता है। यह फोन चीन में लॉन्च हुए OnePlus Ace 6 का रिब्रांड वर्जन होगा। यहां हम आपको वनप्लस 15 स्मारटफोन के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

OnePlus 15: लॉन्च टाइमलाइन और क्या होगी कीमत? OnePlus 15 स्मार्टफोन भारत में शाम 7 बजे लॉन्च होगा। इस लॉन्च इवेंट को वनप्लस की ऑफिशियल वेबसाइट और YouTube चैनल पर लाइव देख सकते हैं। इसके साथ ही वनप्लस के इस फोन की सेल अमेजन और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर लॉन्च के तुरंत बाद शाम 8 बजे से शुरू हो जाएगी।

रिपोर्ट्स की मानें तो OnePlus 15 की कीमत 75,000 रुपये की रेंज में हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसका 12GB RAM और 256GB स्टोरेज को 72,999 रुपये की शुरुआत में लाया जा सकता है। इससे पहले कंपनी ने OnePlus 13 को 69,999 रुपये में लॉन्च किया गया था।

OnePlus 15 की स्पेसिफिकेशन्स (चाइनीज वेरिएंट) OnePlus 15 स्मार्टफोन में 6.78-इंच का BOE X3 8T LTPO डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 1.5K, पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स और रिफ्रेश रेट 165Hz है। वनप्लस के इस फोन में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और Adreno 840 GPU दिया जाएगा। वनप्लस का यह फोन 16GB तक की LPDDR5x RAM और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज दिया जाएगा। यह फोन एंड्रॉयड 16 पर आधारित OxygenOS 16 पर रन करेगा। OnePlus 15 में 7300mAh की बैटरी, 120W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्ज सपोर्ट करेगा।

फोटोग्राफी की बात करें तो OnePlus 15 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। इसका प्राइमरी कैमरा 50MP का है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) सपोर्ट करता है। इसके साथ 50MP पेरिस्कोप लेंस दिया गया है। इस फोन के फ्रंट में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा। यह फोन IP66/68/69/69K रेटिंग के साथ लॉन्च होगा। इसके साथ ही फोन में Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, डुअल स्टीरियो स्पीकर और अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट मिलेगा।