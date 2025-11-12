Language
    OnePlus Nord 6 भारत में कब हो सकता है लॉन्च, मिल सकते हैं कौन से फीचर्स; यहां जानें

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:00 PM (IST)

    OnePlus Nord 6 कथित तौर पर डेवलपमेंट स्टेज में है और ये OnePlus Nord 5 का सक्सेसर होगा। कंपनी ने अभी तक फोन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन एक नई लीक ने इसके लॉन्च टाइमलाइन का खुलासा किया है। फोन का डिजाइन Nord 5 जैसा ही रहने की उम्मीद है और इसमें Snapdragon 8 Elite चिपसेट के साथ 50MP डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है।

    OnePlus Nord 6 की लॉन्चिंग को लेकर डिटेल सामने आई है। Photo- OnePlus Nord 5.

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus Nord 6 कथित तौर पर डेवलपमेंट में है और इसे OnePlus Nord 5 के सक्सेसर के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, OnePlus ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन एक हालिया लीक ने इसके संभावित लॉन्च टाइमलाइन का संकेत दिया है। उम्मीद की जा रही है कि OnePlus Nord 6 अपने पिछले मॉडल के समान डिजाइन लैंग्वेज को बरकरार रखेगा। कहा जा रहा है कि ये फोन चीन में पिछले महीने लॉन्च हुए OnePlus Ace 6 के समान कुछ मेजर स्पेसिफिकेशन्स शेयर करेगा। OnePlus Nord 6 में Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया जा सकता है और इसमें 50-मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर वाले डुअल रियर कैमरा सेटअप की उम्मीद है।

    OnePlus Nord 6 लॉन्च टाइमलाइन लीक हुई

    टिप्स्टर योगेश बरार (@heyitsyogesh) ने X पर दावा किया कि OnePlus Nord 6 ने टेस्टिंग फेज में एंट्री कर ली है। टिप्स्टर के मुताबिक, ये फोन 2026 की दूसरी तिमाही के मध्य में लॉन्च किया जाएगा। ये टाइमलाइन OnePlus के Nord सीरीज लॉन्च पैटर्न से मेल खाती है। OnePlus Nord 5 भारत में जुलाई 2025 में लॉन्च हुआ था, जबकि Nord 4 को जुलाई 2024 में पेश किया गया था।

    टिप्स्टर ने ये भी बताया कि OnePlus Nord 6 का लुक मौजूदा मॉडल से ज्यादा अलग नहीं है। इसका डिजाइन काफी हद तक OnePlus Nord 5 जैसा हो सकता है।

     

    हाल ही में OnePlus Nord 6 को IMEI डेटाबेस में लिस्ट किया गया था, जिसका मॉडल नंबर CPH2807 बताया गया। अपकमिंग इस डिवाइस को चीन-एक्सक्लूसिव OnePlus Ace 6 का रीब्रांडेड वर्जन माना जा रहा है। ये फोन पिछले महीने चीन में लॉन्च हुआ था, जिसकी शुरुआती कीमत CNY 2,599 (लगभग 32,300 रुपये) रखी गई थी। ये कीमत बेस मॉडल 12GB RAM और 256GB स्टोरेज की थी।

    OnePlus Ace 6 के फीचर्स की बात करें तो ColorOS 16 (Android 16 बेस्ड) दिया गया है और इसमें 6.83-इंच की स्क्रीन मिलती है, जो 1.5K रेजोल्यूशन और 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। इसमें Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया गया है, जिसे 16GB तक RAM और 512GB तक स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP प्राइमरी कैमरा और 8MP सेकेंडरी सेंसर शामिल है। फ्रंट में 16MP कैमरा दिया गया है।

    डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए OnePlus Ace 6 को IP66, IP68, IP69, और IP69K रेटिंग मिली है। इसके अलावा इसमें G2 गेमिंग चिप, Plus Key और 7,800mAh बैटरी दी गई है, जो 120W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

