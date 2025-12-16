लॉन्च से पहले सामने आई OnePlus 15R की कीमत, इतनी हो सकती है

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus 15R इस हफ्ते भारत में लॉन्च होने वाला है। ये डिवाइस OnePlus 15 के साथ आएगा और ये कन्फर्म हो गया है कि इसमें अपने पिछले मॉडल के मुकाबले कई अपग्रेड मिलेंगे। OnePlus 15R में नया डिजाइन, डुअल कैमरा सेटअप, बेहतर परफॉर्मेंस के साथ-साथ ऑप्टिमाइज्ड डिस्प्ले मिलेगा। X पर कंपनी ने पहले ही फ्रंट कैमरा, IP रेटिंग और दूसरी जरूरी डिटेल्स कन्फर्म कर दी हैं। अब, लॉन्च से ठीक पहले OnePlus 15R की कीमत सामने आई है। आइए जानते हैं डिटेल।

OnePlus 15R की भारत में कीमत और लॉन्च डेट OnePlus 15R 17 दिसंबर को दोपहर 3:00 बजे IST पर लॉन्च होगा। इस इवेंट को कंपनी के YouTube चैनल और सोशल मीडिया पर लाइवस्ट्रीम किया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी भारत में OnePlus Pad Go 2 भी पेश करेगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, OnePlus 15R की कीमत बेस 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के लिए 47,000 रुपये से 49,000 रुपये के बीच हो सकती है, जबकि 12GB रैम और 512GB स्टोरेज की कीमत 52,000 रुपये से ज्यादा होगी। हालांकि, बैंक ऑफर्स से कीमत 3,000 रुपये या 4,000 रुपये तक कम हो सकती है।