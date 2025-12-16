लॉन्च से पहले सामने आई OnePlus 15R की कीमत, इतनी हो सकती है
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus 15R इस हफ्ते भारत में लॉन्च होने वाला है। ये डिवाइस OnePlus 15 के साथ आएगा और ये कन्फर्म हो गया है कि इसमें अपने पिछले मॉडल के मुकाबले कई अपग्रेड मिलेंगे। OnePlus 15R में नया डिजाइन, डुअल कैमरा सेटअप, बेहतर परफॉर्मेंस के साथ-साथ ऑप्टिमाइज्ड डिस्प्ले मिलेगा। X पर कंपनी ने पहले ही फ्रंट कैमरा, IP रेटिंग और दूसरी जरूरी डिटेल्स कन्फर्म कर दी हैं। अब, लॉन्च से ठीक पहले OnePlus 15R की कीमत सामने आई है। आइए जानते हैं डिटेल।
OnePlus 15R की भारत में कीमत और लॉन्च डेट
OnePlus 15R 17 दिसंबर को दोपहर 3:00 बजे IST पर लॉन्च होगा। इस इवेंट को कंपनी के YouTube चैनल और सोशल मीडिया पर लाइवस्ट्रीम किया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी भारत में OnePlus Pad Go 2 भी पेश करेगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, OnePlus 15R की कीमत बेस 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के लिए 47,000 रुपये से 49,000 रुपये के बीच हो सकती है, जबकि 12GB रैम और 512GB स्टोरेज की कीमत 52,000 रुपये से ज्यादा होगी। हालांकि, बैंक ऑफर्स से कीमत 3,000 रुपये या 4,000 रुपये तक कम हो सकती है।
OnePlus 15R के स्पेसिफिकेशन्स
मिली जानकारी के मुताबिक, OnePlus 15R में 165Hz रिफ्रेश रेट और 3,600 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ 6.83-इंच की LTPS OLED स्क्रीन मिलेगी। ये डिवाइस Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिप से पावर्ड हो सकता है और इसमें 80W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,400 mAh की बैटरी हो सकती है। ये 12GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ आ सकता है। कहा जा रहा है कि ये डिवाइस IP66, IP68, IP69 और यहां तक कि IP69K रेटिंग के साथ लॉन्च होगा।
OnePlus 15R में 50MP का मेन कैमरा और 8MP का अल्ट्रावाइड लेंस मिल सकता है। फ्रंट में, डिवाइस में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है।
