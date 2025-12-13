OnePlus 15R में एडवांस्ड सेल्फी कैमरा, मिलेगा ऑटोफोकस; 4K वीडियो भी होगा रिकॉर्ड

Language
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:43 PM (IST)

    OnePlus 15R को भारत में 17 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। इसे OnePlus Pad Go 2 के साथ पेश किया जाएगा।

    OnePlus 15R के सेल्फी कैमरा को लेकर डिटेल सामने आई है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus 15R को OnePlus Pad Go 2 के साथ 17 दिसंबर को भारत में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी लॉन्च से पहले आने वाले स्मार्टफोन के बारे में कई डिटेल्स बता रही है। लेटेस्ट अनाउंसमेंट के तहत, OnePlus 15R में 32-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने की पुष्टि हुई है। ये इसके डिस्प्ले और कैमरा कैपेबिलिटीज के बारे में पहले की गई घोषणाओं के साथ जुड़ता है।

    OnePlus 15R का सेल्फी कैमरा

    कंपनी ने एक प्रेस नोट में कहा कि OnePlus 15R में 'R सीरीज डिवाइस में अब तक का सबसे एडवांस्ड सेल्फी कैमरा' होगा। 32-मेगापिक्सल सेंसर में ऑटोफोकस कैपेबिलिटी होने की बात कही गई है, जिसका मतलब है कि ये ब्लर सेल्फी को खत्म करने के लिए लेंस को ऑटोमैटिकली एडजस्ट कर सकता है।

    इसके अलावा, OnePlus 15R पहला R सीरीज हैंडसेट होने का भी दावा किया गया है जो फ्रंट कैमरे पर 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करेगा। बता दें कि इसके पिछले मॉडल, OnePlus 13R में 16-मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है जो 1080p रेजोल्यूशन तक वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है।

    पिछली घोषणाओं के मुताबिक, OnePlus 15R में 165Hz रिफ्रेश रेट के साथ 1.5K AMOLED स्क्रीन होने की पुष्टि हुई है। जो फ्लैगशिप OnePlus 15 के समान है। कंपनी का दावा है कि इसमें 450 पिक्सल पर इंच (PPI) की पिक्सेल डेंसिटी और 1,800 निट्स की पीक ब्राइटनेस होगी। डिस्प्ले 2 निट्स से 1,800 निट्स के बीच ब्राइटनेस रेंज को सपोर्ट करेगा।

    Detailmax Engine, जिसे OnePlus 15 के साथ पेश किया गया था, वह OnePlus 15R में भी उपलब्ध होगा। इसमें तीन एडवांस्ड कैमरा फीचर्स- जिसमें अल्ट्रा क्लियर मोड, क्लियर बर्स्ट और क्लियर नाइट इंजन का सपोर्ट भी मिलेगा।

    परफॉर्मेंस के लिए, OnePlus 15R में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया जाएगा। ये इस चिपसेट के साथ लॉन्च होने वाला पहला हैंडसेट होने का दावा किया गया है और इसे क्वालकॉम के साथ मिलकर ऑप्टिमाइज किया गया है। फोन में नए G2 Wi-Fi चिप और टच रिस्पॉन्स चिप होने की भी पुष्टि हुई है।

    इसमें 7,400mAh की बैटरी होगी। जो भारत में अब तक के किसी भी OnePlus डिवाइस की सबसे बड़ी बैटरी होगी। कंपनी का दावा है कि चार साल बाद भी ये अपनी 80 प्रतिशत कैपेसिटी बनाए रखेगी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि 17 दिसंबर को OnePlus 15R के लॉन्च के करीब और ज्यादा डिटेल्स सामने आएंगी।

