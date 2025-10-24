OnePlus 15 स्मार्टफोन भारत में जल्द होगा लॉन्च, Amazon पर माइक्रोसाइट लाइव, जानें क्या होगी कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus 15 स्मार्टफोन 27 अक्टूबर को चीन में लॉन्च होगा। इसके बाद कंपनी भारत और ग्लोबल मार्केट अपने इस फ्लगैशिप स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। वनप्लस ने इस स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च को कन्फर्म कर दिया है। कंपनी ने ऑफिशियल इंडियन वेबसाइट पर इस अपकमिंग स्मार्टफोन को टीज किया है। कंपनी ने एक लैंडिंग पेज शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि वे 29 अक्टूबर को कुछ स्पेशल एलान करने वाला है। इसके साथ ही Amazon पर OnePlus 15 का लैंडिंग पेज भी लाइव हो चुका है। इससे ये तो कन्फर्म होता है कि वनप्लस का यह फोन अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। अपकमिंग OnePlus 15 स्मार्टफोन के इंडियन वेरिएंट के बारे में बताया जा रहा है कि ये स्नेपड्रेगन चिपसेट के साथ लॉन्च होगा, जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा।

OnePlus 15 की संभावित स्पेसिफिकेशन्स अपकमिंग OnePlus 15 स्मार्टफोन को लेकर अमेजन पर लाइव माइक्रोसाइट से इस फोन का इंडिया लॉन्च कन्फर्म हो गया है। माइक्रोसाइट से कन्फर्म होता है कि यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन क्वॉलकॉम के फ्लैगशिप Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ पेश होगा, जो एंड्रॉयड 16 पर आधारित OxygenOS 16 पर रन करेगा।

वनप्लस ने फिलहाल इस स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च की डेट कन्फर्म नहीं की है। हालांकि, माइक्रोसाइट से कन्फर्म हो जाता है कि यह फोन भारत में जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। वनप्लस ने इंडिया वेबसाइट पर इस स्मार्टफोन के लिए लैंडिंग पेज लाइव किया है। कंपनी का कहना है कि वह 29 अक्टूबर को एक खास एलान करने वाला है। यह एलान चीन में इस फोन की लॉन्चिंग के दो दिन बाद किया जाएगा। संभव है कि कंपनी 29 अक्टूबर को OnePlus 15 के इंडिया लॉन्च का एलान कर सकती है।

OnePlus 15 की संभावित कीमत OnePlus 15 की कीमत को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह OnePlus 13 से कम में मार्केट में लाया जा सकता है। इस फोन के 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को यूनाइटेड किंग्डम में GBP 949 (करीब 1,11,000 रुपये) की कीमत में लाया जा सकता है। इंडियन प्राइस की बात करें तो OnePlus 15 को भारत में 70,000 रुपये से 75,000 रुपये की कीमत में लाया जा सकता है।