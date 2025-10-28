Language
    OnePlus का 7,300mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन लॉन्च, नए स्नैपड्रैगन प्रोसेसर समेत कई बेहतरीन फीचर्स

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 12:27 PM (IST)

    वनप्लस ने चीन में वनप्लस 15 लॉन्च किया है, जिसमें 7,300mAh की बड़ी बैटरी और स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट है। 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वैरिएंट की कीमत लगभग 50,000 रुपये है। फोन में 165Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.78-इंच का OLED डिस्प्ले और 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। यह एब्सोल्यूट ब्लैक, मिस्टी पर्पल और सैंड ड्यून कलर में आता है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वनप्लस ने आखिरकार चीन में एक लॉन्च लॉन्च इवेंट के दौरान अपने नेक्स्ट-जनरेशन फ्लैगशिप, वनप्लस 15 को लॉन्च कर दिया है। यह फोन पिछले कुछ महीनों से काफी ज्यादा चर्चा में था। यह नया डिवाइस अपने पिछले मॉडल, वनप्लस 13 की तुलना में कई बड़े अपग्रेड लेकर आता है जहां डिजाइन, परफॉर्मेंस और बैटरी में बड़े अपग्रेड किए गए हैं।

    फोन में सबसे खास इसकी 7,300mAh की बड़ी बैटरी है जिसके साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट देखने को मिल रहा है, जो इसे अब तक के सबसे पावरफुल एंड्रॉइड फोन में से एक बना देता है। चलिए फोन की कीमत और फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं...

    OnePlus 15 की कीमत और वैरिएंट

    वनप्लस ने इस नए दमदार फोन की कीमत चीन में काफी शानदार रखी है। डिवाइस के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वैरिएंट की कीमत CNY 3,999 यानी करीब 50,000 रुपये है। जबकि 16GB + 256GB वैरिएंट की कीमत CNY 4,299 यानी लगभग 53,000 रुपये है। डिवाइस के 12GB + 512GB वैरिएंट की कीमत CNY 4,599 यानी लगभग 57,000 रुपये है और 16GB + 512GB वैरिएंट की कीमत CNY 4,899 यानी लगभग 61,000 रुपये है। वहीं, टॉप-एंड वैरिएंट 16GB + 1TB मॉडल की कीमत CNY 5,399 यानी लगभग 67,000 रुपये है। फोन एब्सोल्यूट ब्लैक, मिस्टी पर्पल और सैंड ड्यून कलर में आता है।

    OnePlus 15 के स्पेसिफिकेशन्स

    वनप्लस 15 में इस बार सबसे पहले तो एक नया डिजाइन देखने को मिल रहा है जहां चौकोर ट्रिपल-कैमरा मॉड्यूल है, जो इसे पिछले मॉडल के गोल कैमरा सेटअप की तुलना में ज्यादा बोल्ड लुक देता है। डिवाइस में 165Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.78-इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है। गेमर्स और परफॉर्मेंस लवर्स के लिए फोन में बेहतरीन एनिमेशन और टच रिस्पॉन्स मिलेगा।

    वनप्लस के इस डिवाइस में क्वालकॉम का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। फोन में 16GB तक रैम और 1TB स्टोरेज दी गई जो बेहतरीन मल्टीटास्किंग और गेमिंग परफॉर्मेंस का वादा करती है।

    इसके अलावा फोन में 7,300mAh की बैटरी मिलती है जो वनप्लस के किसी भी फ्लैगशिप में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है। साथ ही डिवाइस में वायर्ड चार्जिंग के लिए 120W सुपर फ्लैश चार्ज और 50W वायरलेस फ्लैश चार्ज का सपोर्ट दिया गया है।

    OnePlus 15 के कैमरा स्पेक्स

    वनप्लस 15 में फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल रहा है जिसमें प्राइमरी सेंसर के साथ एक अल्ट्रा-वाइड लेंस और एक नया 3.5x ऑप्टिकल जूम टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जो वनप्लस 13 के 3x जूम सेंसर से थोड़ा बेहतर है। हालांकि कंपनी ने इस बार Hasselblad ब्रांडिंग को ऐड नहीं किया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि उसके इन-हाउस इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम बेहतर कलर और कम रोशनी में अच्छी तस्वीरें देंगे।

