OnePlus 15 भारत में लॉन्च, Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर वाला पहला फोन; जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus 15 भारत में गुरुवार को लॉन्च किया गया है, ये चीनी स्मार्टफोन मेकर का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। ये फ्लैगशिप हैंडसेट OnePlus 13 का सक्सेसर है। भारत में इसे चीन में लॉन्च होने के कुछ हफ्तों बाद पेश किया गया है। चीन में फोन को इन्हीं फीचर्स के साथ पेश किया गया था। नया OnePlus 15 भारत का पहला Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर स्मार्टफोन है। इसमें 6.78-इंच QHD+ डिस्प्ले है जिसमें 165Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट है। इसमें 7,300mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है जिसमें वायर्ड और वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। OnePlus 15 में 50-मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट है, जो यूजर्स को 8K रेजोल्यूशन वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा देगाहै। ये भारत में Amazon और कंपनी की ऑनलाइन स्टोर के जरिए उपलब्ध होगा।

OnePlus 15 की भारत में कीमत और उपलब्धता OnePlus 15 की भारत में कीमत 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 72,999 रुपये रखी गई है। वहीं, 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले टॉप-ऑफ़-द-लाइन ऑप्शन की कीमत 79,999 रुपये है। हालांकि, ग्राहक HDFC बैंक ऑफर के साथ 4,000 रुपये की छूट के साथ नया फ्लैगशिप खरीद सकते हैं, जिससे बेस वेरिएंट की प्रभावी कीमत 68,999 रुपये हो जाती है।

ये फ्लैगशिप हैंडसेट आज भारत में रात 8 बजे IST से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। ये कंपनी के ऑनलाइन स्टोर और अमेजन पर उपलब्ध होगा। कंपनी OnePlus 15 को इनफिनिट ब्लैक, सैंड स्टॉर्म और अल्ट्रा वॉयलेट कलर ऑप्शन में ऑफर करेगी।

OnePlus 15 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स OnePlus 15 एक डुअल-सिम हैंडसेट है जो Android 16-बेस्ड OxygenOS 16 पर चलता है। इसमें 6.78-इंच QHD+ (1,272×2,772 पिक्सल) AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 165Hz तक का रिफ्रेश रेट, 1Hz मिनिमम रिफ्रेश रेट, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 1,800 nits पीक ब्राइटनेस और 450ppi पिक्सल डेंसिटी मिलती है। ये सन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है जो यूजर्स को सीधे धूप में भी स्क्रीन देखने में मदद करता है। स्क्रीन में आई कंफर्ट फॉर गेमिंग, मोशन क्यूज, आई कंफर्ट रिमाइंडर्स और रिड्यूस व्हाइट पॉइंट जैसे फीचर्स भी हैं। इसके अलावा फोन में 1.15mm मोटे बेजल्स दिए गए हैं।

Qualcomm का फ्लैगशिप 3nm ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट OnePlus 15 को पावर देता है। ये प्रोसेसर Adreno 840 GPU, G2 Wi-Fi चिप और टच रिस्पॉन्स चिप के साथ कंबाइंड है। ये चिप 4.608GHz की पीक क्लॉक स्पीड देती है। फोन में 16GB तक LPDDR5X Ultra+ RAM और 512GB तक UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज है। थर्मल मैनेजमेंट के लिए OnePlus 15 में 5,731 sq mm 3D वेपर चेंबर दिया गया है जो 360 Cryo-Velocity कूलिंग सिस्टम का हिस्सा है। ये फोन कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स के साथ आता है जिनमें प्लस माइंड, गूगल का जेमिनी AI, AI रिकॉर्डर, AI पोर्ट्रेट ग्लो, AI स्कैन और AI प्लेलैब शामिल हैं।

फोटोग्राफी के लिए, OnePlus 15 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसे कंपनी के DetailMax Image Engine से पावर किया गया है। इसमें 50-मेगापिक्सल (f/1.8) Sony IMX906 प्राइमरी कैमरा है, जिसमें 24mm फोकल लेंथ, ऑटोफोकस और 84-डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। फोन में 50-मेगापिक्सल (f/2.8) Samsung JN5 टेलीफोटो कैमरा भी है जिसमें 3.5x ऑप्टिकल जूम और 7x ऑप्टिकल क्वालिटी जूम, 80mm फोकल लेंथ, 30-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू और ऑटोफोकस शामिल है। इसके अलावा OnePlus 15 में 50-मेगापिक्सल (f/2.0) OV50D अल्ट्रावाइड कैमरा भी है जिसमें 116-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू, ऑटोफोकस और 16mm फोकल लेंथ है।

फ्रंट में OnePlus 15 में 32-मेगापिक्सल (f/2.4) Sony IMX709 सेल्फी कैमरा है जिसमें 21mm फोकल लेंथ मिलती है। नए OnePlus हैंडसेट के रियर कैमरे 8K रिज़ॉल्यूशन वीडियो 30fps पर और 4K वीडियो 120fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं फ्रंट कैमरा 4K वीडियो 60fps तक शूट कर सकता है।

ऑनबोर्ड सेंसर की सूची में प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एंबियंट लाइट सेंसर, कलर टेम्परेचर सेंसर, ई-कंपास, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, हॉल सेंसर, लेज़र फोकसिंग सेंसर, स्पेक्ट्रल सेंसर, बैरोमीटर और IR ब्लास्टर शामिल हैं। OnePlus 15 में 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB 3.2 Gen 1 Type-C पोर्ट, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS और NavIC का सपोर्ट है। सुरक्षा के लिए फोन में इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इसमें डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP66+IP68+IP69+IP69K रेटिंग मिली है।