OnePlus 15 स्मार्टफोन जल्द होगा लॉन्च, Snapdragon 8 Elite 5 चिपसेट के साथ करेगा एंट्री

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वनप्लस का फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 जल्द लॉन्च होने वाला है। यह प्रीमियम हाई-एंड एंड्रॉयड स्मार्टफोन क्वालकॉम के अब तक के सबसे दमदार और लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ पेश किया जाएगा। रिपोर्ट्स की मानें तो वनप्लस का यह फोन सबसे पहले चीन में लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही वनप्लस का यह फोन भारत में दिसंबर में लॉन्च किया जा सकता।

OnePlus 15 स्मार्टफोन की मार्केट में सीधी टक्कर Apple iPhone 17 और iPhone 17 Pro, Samsung के Galaxy S25 और अपकमिंग Galaxy S26 सीरीज के साथ-साथ गूगल Pixel 10 सीरीज के साथ होनी है। यहां हम आपको वनप्लस के इस स्मार्टफोन के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

OnePlus 15 की संभावित स्पेसिफिकेशन्स OnePlus 15 को लेकर यह तो कन्फर्म है कि यह फोन Qualcomm के फ्लैगशिप Snapdragon 8 Elite 5 चिपसेट के साथ लॉन्च होगा। यह 3nm चिप है, जो परफॉर्मेंस के मामले में जबरदस्त होगा। वनप्लस के अपकमिंग फोन के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें 16GB तक LPDDR5X RAM और 1TB तक की UFS 4.1 स्टोरेज दिया जा सकता है।

OnePlus 15 स्मार्टफोन में 6.78-इंच का BOE X3 1.5K LTPO AMOLED पैनल दिया जाएगा। इस अपकमिंग फोन के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें अल्ट्रा-स्मूद 165Hz रिफ्रेश रेट और पीक ब्राइटनेस 1,800 निट्स का सपोर्ट दिया जा सकता है। बैटरी की बात करें तो OnePlus 15 स्मार्टफोन में 7,300 mAh की बैटरी दी जा सकती है। यह फोन 120W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट का सपोर्ट दिया जा सकता है। इसके साथ ही इस फोन में 50W वायरलेस चार्जिंग सॉल्यूशन दिया जा सकता है।

वनप्लस के इस फोन के डिजाइन की बात करें तो यह OnePlus 13s से मिलता जुलता होगा। फोन में स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। इस फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। इसके साथ अल्ट्रावाइड और टेलीफोटो लेंस मिलेगा। इस फोन में फ्रंट कैमरा के लिए पंच होल कटआउट मिलेगा।