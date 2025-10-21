27 अक्टूबर को लॉन्च होगा पावरफुल OnePlus 15, प्रोसेसर से लेकर बैटरी और चार्जिंग स्पीड का हो गया खुलासा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus 15 स्मार्टफोन 27 अक्टूबर को लॉन्च होना है। यह कंपनी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा, जो OnePlus 13 को रिप्लेस करेगा। वनप्लस ने इसके लॉन्च से पहले इसकी कई स्पेक्स और फीचर को टीज किया है। इसके साथ ही फोन के डिजाइन, चिपसेट और कलरऑप्शन की जानकारी भी सामने आई है। OnePlus 15 स्मार्टफोन में 7,300mAh की बैटरी के साथ 120W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। इसके लॉन्च से पहले हम आपको इस फोन के संभावित स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

OnePlus 15 की संभावित स्पेसिफिकेशन्स OnePlus 15 स्मार्टफोन में 7,300mAh की ग्लेशियर बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W सुपर फ्लैश चार्ज और 50W वायरलेस फ्लैश चार्ज सपोर्ट करता है। इससे पहले वनप्लस के अपकमिंग स्मार्टफोन की बैटरी और चार्जिंग को लेकर यही डिटेल्स सामने आई हैं। इस फोन में OnePlus 13 की तुलना में बड़ी बैटरी मिल रही है। पिछले साल कंपनी ने अपने फ्लगैशिप फोन में 6,000mAh की बैटरी दी थी।

OnePlus 15 स्मार्टफोन में Qualcomm का फ्लैगशिप Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया जाएगा। कंपनी इसे Snapdragon Summit 2025 के दौरान कन्फर्म कर चुकी है। इसके साथ ही यह फोन Android 16 पर आधारित ColorOS 16 पर रन करेगा। हालांकि, भारत में यह OxygenOS 16 के साथ ही पेश किया जाएगा। OnePlus का अपकमिंग फोन को लेकर दावा है कि यह अल्ट्रा-हाई फ्रेम रेट गेमिंग सपोर्ट करेगा।

OnePlus 15 स्मार्टफोन में थर्ड जेनरेशन 1.5K BOE Flexible Oriental OLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रेजोल्यूशन 1.5K और रिफ्रेश रेट 165Hz है। इस डिस्प्ले को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह 13 प्रसेंट HBM ब्राइटनेस इंप्रूवमेंट और 11.8 प्रसेंट इंसेंस कलर शिफ्ट सपोर्ट करता है। कंपनी का कहना है कि यह सेटअप वनप्लस 13 के मुकाबले 30 प्रतिशत तक डिस्प्ले की लाइफस्पैन को इंप्रूव करता है और पावर कंजंप्शन को 10 प्रतिशत तक कम करता है।