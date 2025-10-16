Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    OnePlus 15 का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 7,300mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 01:08 PM (IST)

    वनप्लस ने चीन में वनप्लस 15 की लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है। इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट और एंड्रॉइड 16 पर बेस्ड कलरओएस 16 मिलेगा। इसमें 165Hz रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले और 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। बैटरी 7,300mAh की है, जो 120W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वनप्लस ऐस 6 भी जल्द लॉन्च होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    OnePlus 15 का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 7,300mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वनप्लस ने आखिरकार चीन में वनप्लस 15 के लॉन्च की लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है। यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन इस हफ्ते के एन्ड में वनप्लस ऐस 6 के साथ चीन में लॉन्च होगा। डिवाइस में क्वालकॉम का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट देखने को मिलने वाला है। कंपनी ने आगामी हैंडसेट के स्पेसिफिकेशन का भी खुलासा कर दिया है। इतना ही नहीं इस डिवाइस में एंड्रॉइड 16 पर बेस्ड कलरओएस 16 मिलने वाला है। वनप्लस ऐस 6 केवल चीनी मार्केट ही नहीं बल्कि भारत सहित अन्य बाजारों में भी जल्द ही लॉन्च हो सकता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वेबसाइट पर लॉन्च से पहले हुए लिस्ट

    वनप्लस ने गुरुवार को वीबो पर एक पोस्ट में कन्फर्म किया है कि वनप्लस 15 और वनप्लस ऐस 6 कल यानी 17 अक्टूबर को चीन में लॉन्च किया जाएगी। वनप्लस ऐस 6 फिलहाल कंपनी की चीनी वेबसाइट पर 'Coming Soon' टैग के साथ लिस्ट है, जबकि वनप्लस 15 प्री-रिजर्वेशन के लिए अभी से उपलब्ध है।

    OnePlus 15 के संभावित स्पेसिफिकेशन्स

    वनप्लस के इस सबसे दमदार डिवाइस में इस बार 165Hz रिफ्रेश रेट और 1.5K रेजोल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। कंपनी इस फ्लैगशिप डिवाइस में 3rd Gen की BOE ओरिएंटल स्क्रीन का यूज किया गया है, जिसके चारों तरफ 1.15mm बेजल मिलते हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह डिस्प्ले वनप्लस 13 की तुलना में 10 परसेंट कम बिजली की खपत करेगी और 30 परसेंट ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले ऑफर करेगा। डिवाइस में लेटेस्ट एंड्रॉइड 16-बेस्ड ColorOS 16 मिलेगा। साथ ही फोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट मिलेगा।

    OnePlus 15 के कैमरा स्पेक्स

    वनप्लस के इस अपकमिंग डिवाइस में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है। डिवाइस में 50-मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और 3x ऑप्टिकल जूम वाला 50-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी मिलता है। इतना ही नहीं इस डिवाइस में 7,300mAh की बैटरी और 120W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। डिवाइस में 50W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा।

    यह भी पढ़ें- OnePlus 15 स्मार्टफोन जल्द होगा लॉन्च, Snapdragon 8 Elite 5 चिपसेट के साथ करेगा एंट्री