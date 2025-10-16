OnePlus 15 का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 7,300mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वनप्लस ने आखिरकार चीन में वनप्लस 15 के लॉन्च की लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है। यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन इस हफ्ते के एन्ड में वनप्लस ऐस 6 के साथ चीन में लॉन्च होगा। डिवाइस में क्वालकॉम का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट देखने को मिलने वाला है। कंपनी ने आगामी हैंडसेट के स्पेसिफिकेशन का भी खुलासा कर दिया है। इतना ही नहीं इस डिवाइस में एंड्रॉइड 16 पर बेस्ड कलरओएस 16 मिलने वाला है। वनप्लस ऐस 6 केवल चीनी मार्केट ही नहीं बल्कि भारत सहित अन्य बाजारों में भी जल्द ही लॉन्च हो सकता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

वेबसाइट पर लॉन्च से पहले हुए लिस्ट वनप्लस ने गुरुवार को वीबो पर एक पोस्ट में कन्फर्म किया है कि वनप्लस 15 और वनप्लस ऐस 6 कल यानी 17 अक्टूबर को चीन में लॉन्च किया जाएगी। वनप्लस ऐस 6 फिलहाल कंपनी की चीनी वेबसाइट पर 'Coming Soon' टैग के साथ लिस्ट है, जबकि वनप्लस 15 प्री-रिजर्वेशन के लिए अभी से उपलब्ध है।

OnePlus 15 के संभावित स्पेसिफिकेशन्स वनप्लस के इस सबसे दमदार डिवाइस में इस बार 165Hz रिफ्रेश रेट और 1.5K रेजोल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। कंपनी इस फ्लैगशिप डिवाइस में 3rd Gen की BOE ओरिएंटल स्क्रीन का यूज किया गया है, जिसके चारों तरफ 1.15mm बेजल मिलते हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह डिस्प्ले वनप्लस 13 की तुलना में 10 परसेंट कम बिजली की खपत करेगी और 30 परसेंट ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले ऑफर करेगा। डिवाइस में लेटेस्ट एंड्रॉइड 16-बेस्ड ColorOS 16 मिलेगा। साथ ही फोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट मिलेगा।