OnePlus का 7,300mAh की बड़ी बैटरी वाला फ्लैगशिप 5G फोन, लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी
वनप्लस जल्द ही अपना फ्लैगशिप 5G फोन वनप्लस 15 लॉन्च करने जा रहा है जिसमें 7300mAh की बड़ी बैटरी और 120W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 प्रोसेसर भी होगा जिससे बैटरी लाइफ बेहतर होगी। यह डिवाइस 6.78 इंच के डिस्प्ले 165Hz रिफ्रेश रेट और Android 16-बेस्ड ColorOS 16 के साथ आ सकता है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वनप्लस जल्द ही अपना एक और फ्लैगशिप 5G फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी वनप्लस 15 के नाम से जल्द जल्द करने वाली है, क्योंकि कंपनी ने कन्फर्म किया है कि यह स्मार्टफोन अक्टूबर में चीन में लॉन्च होगा। इस बीच एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि इस स्मार्टफोन में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी होगी। इतना ही नहीं फोन में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह डिवाइस 13 नवंबर को लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इस बारे में कुछ भी कन्फर्म नहीं किया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...
वनप्लस 15 में मिलेगी बड़ी बैटरी
रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वनप्लस 15 में 7,300mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है। न सिर्फ बड़ी बैटरी बल्कि फोन में 120W वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि डिवाइस में रिवर्स चार्जिंग मिलेगा या नहीं।
न सिर्फ बड़ी बैटरी, इस फ्लैगशिप डिवाइस में कई अन्य फीचर्स भी होंगे। डिवाइस में 6.78 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, जो इसके पिछले मॉडल की 6.82 इंच की स्क्रीन से छोटा है। इस फोन की मोटाई 8.1 मिमी और वजन लगभग 211-215 ग्राम हो सकता है। फोन का सैंड ड्यून कलर वेरिएंट कंपनी पहले ही टीज कर चुकी है। साथ ही डिवाइस को ब्लैक और पर्पल में भी पेश किया जा सकता है।
लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर
स्मार्टफोन में लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 प्रोसेसर भी देखने को मिलने वाला है जो 3nm पर बेस्ड है। यह फोन अपने पिछले वनप्लस 13 की तुलना में 23 प्रतिशत तक बेहतर होने वाला है और 20 प्रतिशत बेहतर बैटरी लाइफ ऑफर करेगा। साथ ही फोन में 165Hz रिफ्रेश रेट भी मिलने वाला है। इतना ही नहीं इस डिवाइस में Android 16-बेस्ड ColorOS 16 मिल सकता है जबकि कुछ अन्य जगहों पर यह डिवाइस OxygenOS 16 के साथ आ सकता है।
