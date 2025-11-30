OnePlus के 6,000mAh बैटरी वाले दमदार 5G फोन पर डिस्काउंट, चेक करें डील  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप काफी समय से बिना ज्यादा पैसे खर्च किए एक हाई-एंड प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं? तो फ्लिपकार्ट आपके लिए एक शानदार डील लेकर आया है। जी हां, अभी वनप्लस 13R ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने लॉन्च प्राइस से काफी कम कीमत पर मिल रहा है। ₹40,000 के बजट में आने वाला यह स्मार्टफोन अब डिस्काउंट के बाद और भी सस्ती कीमत पर मिल रहा है।

वैसे तो इस फोन की लॉन्च प्राइस ₹42999 थी, लेकिन अब आप इस स्मार्टफोन को ₹35,000 से भी कम में अपना बना सकते हैं। इस डिवाइस में आपको शानदार डिस्प्ले, सॉलिड परफॉर्मेंस और दमदार कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। आइए इस कमाल की स्मार्टफोन डील के बारे में डिटेल में जानते हैं...

OnePlus 13R पर डिस्काउंट ऑफर भारत में OnePlus 13R की शुरुआती कीमत ₹42,999 है, लेकिन आप अभी इस डिवाइस को Flipkart से अभी सिर्फ ₹37,781 में खरीद सकते हैं। कंपनी शानदार बैंक ऑफर भी दे रही है, जिससे आप Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड से ₹4,000 तक का डिस्काउंट ले सकते हैं, जिससे डिवाइस की कीमत ₹35,000 से कम हो जाएगी। इसके अलावा, कंपनी BOB कार्ड EMI ऑप्शन के साथ ₹1,250 तक का डिस्काउंट दे रही है।

फोन पर जबरदस्त एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध है, जिससे आप ₹36,300 तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। हालांकि, यह एक्सचेंज वैल्यू पूरी तरह से आपके पुराने डिवाइस की कंडीशन पर डिपेंड करती है। यह वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और कंडीशन के बेस पर कम या ज्यादा हो सकती है।

OnePlus 13R के स्पेसिफिकेशन इस शानदार वनप्लस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो फोन में आपको 6.78 इंच का LTPO 4.1 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें 120Hz तक का स्मूद रिफ्रेश रेट भी है। फोन की पीक ब्राइटनेस 4,500 निट्स तक जा सकती है, जिससे आप तेज धूप में भी फोन को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी के लिए फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन है।