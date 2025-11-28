iQOO 15 vs OnePlus 15 vs Realme GT 8 Pro: Qualcomm के पावरफुल प्रोसेसर वाले तीनों स्मार्टफोन में से कौन है सबसे बेस्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO 15 vs OnePlus 15 vs Realme GT 8 Pro: iQOO ने कुछ दिनों पहले अपना फ्लैगशिप iQOO 15 को भारत में लॉन्च किया है। इस फोन की मार्केट में सीधी टक्कर OnePlus 15 और Realme GT 8 Pro से है। तीनों ही स्मार्टफोन क्वालकॉम के लेटेस्ट और पावरफुल Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस हैं। इसके साथ ही इन फ्लैगशिप स्मार्टफोन की भारत में शुरुआती कीमत लगभग एक जैसी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

iQOO, OnePlus और Realme तीनों के ये स्मार्टफोन तगड़ी परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं। यहां हम इन तीनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और कीमत की डिटेल में कंपैरिजन कर रहे हैं। iQOO 15 vs OnePlus 15 vs Realme GT 8 Pro: डिजाइन iQOO 15 के डिजाइन की बात करें तो यह पिछले साल लॉन्च हुए iQOO 13 से मिलता जुलता है। हालांकि, कंपनी ने कैमरा लेआउट को अपडेट किया है और RGB लाइटिंग को रिडिजाइन किया है। इस फोन को फ्लैट फ्रेम के साथ मार्केट में लॉन्च किया गया है।

OnePlus 15 की बात करें तो इसके बैक पैनल के डिजाइन को कंपनी पूरी तरह अपडेट किया है। इस साल कंपनी ने अपने सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल को छोड़कर नया स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल पेश किया है। इसके साथ ही Realme GT 8 Pro में यूजर्स स्वाइपेबल कैमरा मॉड्यूल मिलता है। इसकी मदद से यूजर्स कैमरा डिजाइन को बदल सकते हैं।

iQOO 15 vs OnePlus 15 vs Realme GT 8 Pro: परफॉरमेंस iQOO 15, OnePlus 15 और Realme GT 8 Pro तीनों ही स्मार्टफोन Qualcomm के लेटेस्ट और अब तक के सबसे पावरफुल Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आते हैं।

iQOO 15 स्मार्टफोन में बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए Q3 चिप मिलती है। इसके साथ ही Realme GT 8 Pro में R1 गेमिंग चिप और एआई फीचर्स के लिए Hyper Vision AI चिप दिया गया है।

OnePlus 15 की तो इस फोन में गेमप्ले, नेटवर्क स्टेबिलिटी और बेहतर विजुअल्स के लिए Performance Tri-Chip सेटअप दिया गया है।

iQOO, OnePlus और Realme तीनों ही स्मार्टफोन में कोर परफॉर्मेंस के लिए भले ही एक जैसा प्रोसेसर दिया गया है। लेकिन स्पेसिफिक टास्क के लिए इन फोन में अलग-अलग चिप दिया गया है। iQOO 15 vs OnePlus 15 vs Realme GT 8 Pro: डिस्प्ले iQOO 15 स्मार्टफोन में 6.85-इंच का 2K flat AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो Samsung M14 टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यह डिस्प्ले 6,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है।

Realme GT 8 Pro में 6.78-इंच की QHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz और पीक ब्राइटनेस 6,000 निट्स है।

OnePlus में 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जिसका रिफ्रेश रेट 165Hz है। तीनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले यूजर्स को एक जैसी क्लैरिटी, स्मूदनेस ऑफर करती है। iQOO 15 vs OnePlus 15 vs Realme GT 8 Pro: कैमरा iQOO 15 और OnePlus 15 दोनों ही स्मार्टफोन 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। OnePlus के फोन में यूजर्स को बेहतर आउटपुट के लिए DetailMax इमेजिंग इंजन दिया गया है। वहीं Realme की बात करें तो कंपनी ने अपने फोन के कैमरा सेटअप के लिए Ricoh के साथ पार्टनरशिप की है। इस फोन में 200MP का टेलीफोटो कैमरा लेंस दिया गया है। तीनों स्मार्टफोन में से रियलमी का कैमरा सेटअप अलग है, जो जूम और ज्यादा डिटेल ऑफर करता है।

iQOO 15 vs OnePlus 15 vs Realme GT 8 Pro: बैटरी iQOO 15 और Realme GT 8 Pro दोनों फोन में 7,000mAh की बैटरी मिलती है। iQOO 15 में कंपनी ने 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया है। इसके साथ ही Realme के फोन में 120W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग मिलती है। OnePlus 15 की बात करें तो इसमें 7,300mAh की बैटरी, 120W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग दिया गया है। बैटरी और चार्जिंग के मामले में तीनों फोन लगभग एक जैसी सुविधा के साथ आते हैं।