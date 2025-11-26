Language
    7,000mAh बैटरी और अल्ट्रा RAM वाला 5G फोन लॉन्च, स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 12:10 PM (IST)

    iQOO ने भारत और ग्लोबल मार्केट में अपना नया फ्लैगशिप फोन iQOO 15 लॉन्च किया है। इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट, 6.85 इंच का AMOLED डिस्प्ले और 7,000mAh की बैटरी है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर भी शामिल है।  

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO ने आज भारत और ग्लोबल मार्केट में अपना एक और नया फ्लैगशिप फोन लॉन्च कर दिया है जिसे कंपनी ने iQOO 15 के नाम से पेश किया है। बता दें कि कंपनी इस डिवाइस को पिछले महीने चीन में लॉन्च कर चुकी है। लॉन्च से पहले भी कंपनी ने इस फ्लैगशिप डिवाइस के कई फीचर्स का खुलासा कर दिया था। वहीं, अब डिवाइस के सभी फीचर्स सामने आ गए हैं। iQOO 15 में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट देखने को मिल रहा है। साथ ही फोन में थर्मल मैनेजमेंट के लिए सिंगल-लेयर वीसी कूलिंग सिस्टम लगा है। डिवाइस में लेटेस्ट एंड्रॉइड 16 बेस्ड ओरिजिनओएस 6 भी मिल रहा है।

    iQOO 15 के स्पेसिफिकेशन

    iQOO 15 के इस शानदार डिवाइस में 6.85-इंच का सैमसंग M14 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। ये डिवाइस 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ 2K रिज़ॉल्यूशन ऑफर कर रहा है। इस फ्लैगशिप डिवाइस में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट भी देखने को मिल रहा है जो इसे काफी पावरफुल बना देता है। साथ ही डिवाइस में LPDDR5x अल्ट्रा रैम और UFS 4.1 स्टोरेज देखने को मिलती है। डिवाइस को 12GB + 256GB और 16GB + 512GB रैम समेत अलग अलग स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया गया है। डिवाइस में एंड्रॉइड 16-बेस्ड ओरिजिनओएस 6 मिल रहा है।

    कैमरा की बात करें तो iQOO 15 में ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 100x डिजिटल जूम के साथ 50-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा मिलता है। सामने में सामने की तरफ 32 मेगापिक्सल (f/2.2) सेल्फी कैमरा मिल रहा है। इसके अलावा iQOO 15 में 7,000mAh की बैटरी है जिसके साथ 100W वायर्ड और 40W वायरलेस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है।

    iQOO 15 की कितनी है कीमत?

    कीमत की बात करें तो यह स्मार्टफोन दो वेरिएंट में आता है जिसमें आपको 12GB + 256GB वेरिएंट ₹72,999 में मिलता है, जबकि इसकी प्रभावी कीमत ₹64,999 है। जबकि 16GB + 512GB वेरिएंट की कीमत ₹79,999 है लेकिन इसकी प्रभावी कीमत ₹71,999 है। ग्राहक इस डिवाइस को ₹2,709/महीने से शुरू होने वाली नो कॉस्ट EMI पर भी खरीद सकते हैं।

    एक्सक्लूसिव लॉन्च ऑफर्स के तहत फोन पर फ्लैट ₹7,000 का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट या एक्सचेंज पर ₹7,000 का डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही फोन पर ₹1,000 का एक्स्ट्रा कूपन डिस्काउंट भी उपलब्ध है। डिवाइस की सेल प्रायोरिटी पास यूजर्स के लिए 27 नवंबर और बाकि सभी के लिए 1 दिसंबर, 12 PM से शुरू होगी।

