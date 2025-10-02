OnePlus 13R पर मिल रही है बड़ी छूट, 6,000mAh की बैटरी के साथ मिलता है पावरफुल प्रोसेसर

OnePlus 13R जो इस साल लॉन्च हुआ था अब Amazon पर डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। ये स्मार्टफोन फ्लैगशिप फीचर्स के साथ आता है और 40 हजार रुपये से कम के बजट में इसे बेहतरीन ऑप्शन माना जा रहा है। अगर आप प्रीमियम फोन लेना चाहते हैं लेकिन ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो ये डील आपके लिए सही साबित हो सकती है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus 13R, जिसे इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था, अब Amazon पर शानदार डिस्काउंट में उपलब्ध है। ये स्मार्टफोन 40,000 रुपये से कम में खरीदने के लिए सबसे अच्छे ऑप्शन्स में से एक है। अगर आप एक फ्लैगशिप फोन खरीदना चाहते हैं। लेकिन ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो OnePlus 13R का ये ऑफर आपके लिए परफेक्ट है। फोन की शुरुआती कीमत भारत में 42,999 रुपये थी, लेकिन अभी ये 38,000 रुपये से भी कम में मिल रहा है। इसमें AMOLED डिस्प्ले, ट्रिपल रियर कैमरा, बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

OnePlus 13R पर Amazon की डील OnePlus 13R को भारत में 42,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। Amazon पर ये फोन फिलहाल 37,999 रुपये में लिस्टेड है। इसके अलावा, SBI बैंक क्रेडिट/डेबिट EMI ट्रांजैक्शन्स पर आपको 1,250 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है। अगर आप और बचत करना चाहते हैं, तो अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करके 36,000 रुपये तक का एक्सचेंज वैल्यू पा सकते हैं। बायर्स नो-कॉस्ट EMI का भी फायदा उठा सकते हैं।