OnePlus के 6000mAh बैटरी वाले 5G फोन पर डिस्काउंट, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50MP कैमरा भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी बिना ज्यादा खर्चा किए फ्लैगशिप स्मार्टफोन में अपग्रेड करने की सोच रहे हैं तो फ्लिपकार्ट आपके लिए एक जबरदस्त डील लेकर आया है। जी हां, इस वक्त OnePlus 13R पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सबसे बेहतरीन डील दे रहा है। कंपनी ने इस फोन को इस साल की शुरुआत में 42,999 रुपये में लॉन्च किया था जो अभी 38,500 रुपये से कम कीमत में बिक रहा है।

डिवाइस में आपको AMOLED डिस्प्ले, पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 प्रोसेसर और 6000mAh की दमदार बैटरी मिलती है। इस प्राइस पर OnePlus 13R इस वक्त मिड-प्रीमियम सेगमेंट में सबसे शानदार डील में से एक बन गया है। चलिए इस डील के बारे में विस्तार से जानते हैं...

OnePlus 13R डिस्काउंट ऑफर वनप्लस का ये शानदार डिवाइस इस वक्त सिर्फ 38,010 रुपये में लिस्टेड है जिसका मतलब है कि इसकी लॉन्च कीमत से ये फोन 4,619 रुपये सस्ता मिल रहा है। इतना ही नहीं फोन पर खास बैंक ऑफर भी मिल रहा है जहां SBI क्रेडिट कार्ड पर 4,000 रुपये तक का कैशबैक मिल रहा है।

इसके अलावा, फोन पर खास बैंक ऑफर भी मिल रहा है जहां से आप अपने पुराने स्मार्टफोन को मॉडल और डिवाइस की वर्किंग कंडीशन के बेस पर 28,550 रुपये तक की एक्सचेंज वैल्यू पर भी एक्सचेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो नए वाले वनप्लस फोन को 1,880 रुपये से शुरू होने वाली मासिक ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं।

OnePlus 13R के स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वनप्लस के इस डिवाइस में आपको 6.78-इंच का 1.5K LTPO 4.1 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। डिवाइस में 120Hz रिफ्रेश रेट और 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। डिवाइस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 चिपसेट देखने को मिलता है। फोन में 16GB तक LPDDR5x रैम और 512GB UFS 4.0 स्टोरेज मिलती है।