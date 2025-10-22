Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    OnePlus 15 लॉन्च से पहले गिरी OnePlus 13 की कीमत, मिस न करें ये कमाल की डील

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 06:00 PM (IST)

    फ्लिपकार्ट पर वनप्लस 13 कम कीमत पर उपलब्ध है, क्योंकि वनप्लस 15 जल्द ही लॉन्च होने वाला है। वनप्लस 13 में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट, 6.82 इंच का डिस्प्ले और ट्रिपल कैमरा सेटअप है। बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डिस्काउंट के साथ, इसे और भी कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। इसमें 6,000 mAh की बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है। यह एक शानदार डील है।

    prefferd source google
    Hero Image

    OnePlus 15 लॉन्च से पहले गिरी OnePlus 13 की कीमत, मिस न करें ये कमाल की डील  

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। फ्लिपकार्ट पर बिग बैंग दिवाली सेल खत्म हो गई है लेकिन अभी भी कई स्मार्टफोन्स सबसे कम कीमत पर मिल रहे हैं। इस लिस्ट में वनप्लस 13 भी शामिल है। जी हां, ये डिवाइस सेल खत्म होने के बाद भी फिलहाल फ्लिपकार्ट पर 60,000 रुपये से कम में खरीदने के लिए उपलब्ध है, जो इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक बेहतरीन फ्लैगशिप फोन डील्स में से एक बना देता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि कंपनी ने इस डिवाइस को 69,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था और इसमें प्रीमियम वेगन लेदर फिनिश, स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट और ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है लेकिन जल्द ही इस डिवाइस का अपग्रेड मॉडल यानी वनप्लस 15 भी लॉन्च होने को है। इसी वजह से अब इस सीरीज के मौजूदा मॉडल पर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर आप भी इस फोन को खरीदने की सोच रहे हैं, तो एक बार ये डील जरूर चेक करें।

    OnePlus 13 पर डिस्काउंट ऑफर

    वनप्लस 15 इसी महीने 27 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रहा है। लॉन्च से ठीक पहले वनप्लस 13 की शुरुआती कीमत में गिरावट के बाद इसे आप सिर्फ 61,600 रुपये में खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप फ्लिपकार्ट एक्सिस या एसबीआई कार्ड जैसे चुनिंदा बैंक कार्ड का इस्तेमाल करके भी सस्ते में खरीद सकते हैं और एक्स्ट्रा 5 परसेंट तक का कैशबैक ले सकते हैं, जिससे इसकी कीमत 60,000 रुपये से कम हो जाएगी। इतना ही नहीं आप फोन को EMI ऑप्शन पर भी खरीद सकते हैं, जहां आपको सिर्फ 2,166 रुपये प्रति माह की आसान EMI देनी होगी है।

    इसके अलावा अगर आप अपना पुराना डिवाइस एक्सचेंज करते हैं तो आपको नए डिवाइस पर और ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। एक्सचेंज ऑफर में फ्लिपकार्ट 50,490 रुपये तक की एक्सचेंज वैल्यू ऑफर कर रहा है। हालांकि ये वैल्यू आपको आपके फोन की कंडीशन और मॉडल के बेस पर मिलेगी।

    OnePlus 13 के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वनप्लस के इस डिवाइस में आपको 6.82-इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। डिवाइस में 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट भी मिल रहा है। फोन में आपको 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है।

    पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट

    डिवाइस में पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट भी मिल रहा है जो इसे काफी ज्यादा दमदार डिवाइस बना देता है। इतना ही नहीं फोन में 24GB तक रैम और 1TB स्टोरेज मिलती है। डिवाइस में 6,000 mAh की बड़ी बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल रहा है।

    डिवाइस में ट्रिपल कैमरा सेटअप

    कैमरा की बात करें तो फोन में ट्रिपल कैमरा है जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा है। साथ ही फोन में 3x ऑप्टिकल जूम वाला 50MP का टेलीफोटो लेंस और 50MP का अल्ट्रावाइड लेंस मिलता है। सेल्फी के लिए डिवाइस में सामने की तरफ 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

    यह भी पढ़ें- 27 अक्टूबर को लॉन्च होगा पावरफुल OnePlus 15, प्रोसेसर से लेकर बैटरी और चार्जिंग स्पीड का हो गया खुलासा