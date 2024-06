OnePlus 12: 32MP सेल्फी कैमरा वाला तगड़ा वनप्लस फोन आ रहा नए रंग में, इस दिन से कर सकेंगे खरीदारी

दरअसल, OnePlus 12 को कंपनी दो वेरिएंट 12 GB RAM + 256 GB Storage और 16 GB RAM + 512 GB Storage में लाती है।

12 GB RAM + 256 GB Storage की कीमत 64,999 रुपये पड़ती है, जबकि 16 GB RAM + 512 GB Storage वेरिएंट की कीमत 69,999 रुपये पड़ती है।

ये भी पढ़ेंः Camera Smartphone Under 25K: जबरदस्त फोटोग्राफी में काम आएंगे ये स्मार्टफोन, 25000 में ऐसे फीचर्स कि खुश हो जाएगा दिल..

A spectrum of power, now in white. Introducing the OnePlus 12 Glacial White, a perfect balance between powerful features and a design inspired by the serenity of life.

Stay tuned to get yours! pic.twitter.com/brkMKJV1F5— OnePlus India (@OnePlus_IN) May 30, 2024