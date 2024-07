Microsoft आउटेज पर ओला के CEO भाविश अग्रवाल ने की टिप्पणी, जताई डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताएं

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। 19 जुलाई, 2024 माइक्रोसॉफ्ट के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े आउटेज के रूप में सामने आया है। इसके कारण विंडोज सिस्टम के लिए क्राउडस्ट्राइक फाल्कन सेंसर सॉफ्टवेयर के दोषपूर्ण अपडेट के कारण एक ये IT समस्या सामने आई थी। इसके कारण विड़ोज यूजर्स ने अपने डिवाइस पर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ (BSOD) एरर समस्या का अनुभव किया है।

इस कारण वैश्विक स्तर पर बिजनेस प्रभावित हुए है, जिसमें एयरलाइंस, बैंक,रिटेल विक्रेता, हेल्यकेयर प्रोवाइडर और सरकारी कार्यालय शामिल हैं। इसके कारण एयरपोर्ट पर उड़ान रद्द होने और यूके नेशनल हेल्थ सर्विस के काम न करने जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं।

