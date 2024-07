जल्द लॉन्च होगा Nothing Phone 2a Plus, कंपनी ने सोशल मीडिया पर शेयर की पोस्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Nothing Phone 2a के बाद कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए इस फोन का स्पेशल वर्जन लाने की तैयारी में है। Nothing Phone 2a Plus वेरिएंट 31 जुलाई को आने वाला है। कंपनी ने इसकी आने की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया है।

फोन के आने की खबर नथिंग के आधिकारिक हैंडल द्वारा एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आई। फिलहाल इसमें किसी भी स्पेसिफिकेशन की जानकारी नहीं मिलती है। इस पोस्ट में लॉन्च डेट की जानकारी भी मिली है।

सोशल मीडिया पर मिली जानकारी

इस सप्ताह की शुरुआत में कंपनी के सोशल मीडिया चैनलों ने पोकेमॉन मेगा एयरोडैक्टाइल की एक इमेज दिखाई।

इसमें पूरी इमेज में खांचे के साथ एक काली सतह की एक रहस्यमय छवि भी थी। कंपनी ने स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई विवरण साझा नहीं की।