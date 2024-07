माइक्रोसॉफ्ट आउटेज साइबर अटैक नहीं, CrowdStrike के सीईओ George Kurtz ने बताया क्यों बंद हुई सेवाएं

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दुनियाभर में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने के कारण यूजर्स को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट के इतने बड़े आउटेज के पीछे CrowdStrike अपडेट को माना जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट 365 के यूजर्स को भी सर्विस एक्सेस करने में दिक्कतें आ रही हैं। अब इस पर क्राउड स्ट्राइक के सीईओ का रिएक्शन आया है।

क्राउडस्ट्राइक के प्रेसीडेंट और सीईओ जॉर्ज कर्ट्ज ने इस ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा कि क्राउडस्ट्राइक उन यूजर्स के साथ एक्टिवली काम कर रहा है। जिनको यह दिक्कत हुई। यह परेशानी मैक और लिनक्स को प्रभावित नहीं कर रही है। यह कोई सुरक्षा घटना या साइबर अटैक नहीं है। समस्या की पहचान कर ली गई है, उसे अलग कर दिया गया है और उसका समाधान कर दिया गया है।

President & CEO CrowdStrike George Kurtz tweets, "CrowdStrike is actively working with customers impacted by a defect found in a single content update for Windows hosts. Mac and Linux hosts are not impacted. This is not a security incident or cyberattack. The issue has been… pic.twitter.com/mcUZ6MAO0l