    भारत में अगले महीने से मिलेंगे Oakley Meta Glasses, 12MP कैमरा और वॉयस कमांड का है सपोर्ट

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 05:13 PM (IST)

    Oakley Meta Glasses भारत में अगले महीने से मिलेंगे। Oakley के HSTN स्टाइल और Meta के AI फीचर्स को मिलाकर बनाए गए ये स्मार्ट ग्लासेस 12MP कैमरा, 3K वीडियो रिकॉर्डिंग, वॉयस कमांड और स्पोर्टी डिजाइन के साथ आते हैं। कीमत 41,800 रुपये से शुरू होती है और प्री-ऑर्डर आज से ओपन हैं।

    Oakley Meta Glasses अगले महीने से मिलेंगे। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oakley Meta Glasses अगले महीने से भारत में खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। ये जानकारी कंपनी की ओर से दी गई है। मेटा ने स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी Oakley के साथ मिलकर जून में AI-पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च किए थे। ये ग्लासेस Oakley के HSTN स्टाइल को Meta के AI टेक स्टैक के साथ जोड़ते हैं। रे-बैन मेटा ग्लासेस की तरह, Oakley Meta Glasses मेटा AI वॉयस असिस्टेंट को सपोर्ट करते हैं और यूजर्स को 3K रिजोल्यूशन तक में वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करने देते हैं।

    Oakley Meta Glasses की कीमत और उपलब्धता

    Oakley Meta HSTN Glasses की कीमत भारत में 41,800 रुपये से शुरू होती है। कस्टमर अलग-अलग लेंस स्टाइल चुन सकते हैं। जैसे- Prizm, Prizm Polarised, Clear और Transition लेंस। ग्लोबल मार्केट में Oakley Meta Glasses इन फ्रेम और लेंस ऑप्शन्स में मिलते हैं:

    • Oakley Meta HSTN वार्म ग्रे PRIZM रूबी लेंस के साथ
    • Oakley Meta HSTN ब्लैक PRIZM पोलर ब्लैक लेंस के साथ
    • Oakley Meta HSTN ब्राउन स्मोक PRIZM पोलर डीप वॉटर लेंस के साथ
    • Oakley Meta HSTN ब्लैक ट्रांज़िशन एमेथिस्ट लेंस के साथ
    • Oakley Meta HSTN क्लियर ट्रांज़िशन ग्रे लेंस के साथ
    • Oakley Meta HSTN ब्लैक क्लियर लेंस के साथ

    ये स्मार्ट ग्लासेस आज से भारत में Sunglass Hut और दूसरे बड़े ऑप्टिकल स्टोर्स पर प्री-ऑर्डर किए जा सकते हैं। Meta का कहना है कि ये 1 दिसंबर से सेल पर जाएंगे।

    Oakley Meta Glasses के स्पेसिफिकेशन्स

    Meta का कहना है कि Oakley Meta Glasses खास तौर पर एथलीट्स और स्पोर्ट्स लवर्स के लिए परफॉर्मेंस AI ग्लासेस हैं। इनमें 12-मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, जो 3K रेजोल्यूशन तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। जो फर्स्ट जनरेशन Ray-Ban Meta Glasses के 1080p से एक बड़ा अपग्रेड है।

    कैमरा और LED लाइट फ्रेम के दोनों तरफ दी गई है, जो रिकॉर्डिंग इंडिकेटर की तरह भी काम करेगी। एक खास कैप्चर बटन दिया गया है जिससे यूजर पॉइंट-ऑफ-व्यू (PoV) फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। यूजर Instagram जैसे ऐप्स पर फर्स्ट-पर्सन लाइवस्ट्रीम भी कर सकते हैं। इसके लिए एक पेंटा-माइक ऐरे दिया गया है जो ऑडियो रिकॉर्ड करता है।

    Ray-Ban Meta Glasses की तरह Oakley Meta Glasses भी कॉल लेने, मैसेज भेजने और Meta AI वॉयस कमांड्स को सपोर्ट करते हैं।'Hey Meta' बोलकर यूजर हैंड्स-फ्री फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लासेस, वेदर अपडेट, एक्टिविटी प्लानिंग, कुकिंग टिप्स और म्यूजिक प्लेबैक भी बता सकते हैं। ये Apple Music, Spotify और दूसरे ऐप्स के साथ काम करते हैं।

    कंपनी के मुताबिक Oakley Meta HSTN Glasses एक बार चार्ज करने पर आठ घंटे तक चल सकते हैं और स्टैंडबाय टाइम 19 घंटे तक है। ग्लासेस के साथ दिया गया चार्जिंग केस लगभग 48 घंटे की बैटरी लाइफ ऑफर करता है। इनमें IPX4 रेटिंग है, जो इन्हें पानी के छींटों और धूल से सुरक्षा देती है।

