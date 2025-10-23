Language
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 09:00 AM (IST)

    नूबिया ने Nubia Z80 Ultra स्मार्टफोन लॉन्च किया, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट और स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट है। इसमें 6.85 इंच का 2K AMOLED डिस्प्ले है। फोन में 7,200mAh की बैटरी, AI कैमरा और गेमिंग फीचर्स हैं। 12GB + 512GB वेरिएंट की कीमत लगभग 61,600 रुपये है। इसमें 50MP का कैमरा भी है।

    Nubia का 7,200mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन लॉन्च, लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50MP कैमरा भी 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। नूबिया का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Nubia Z80 Ultra लॉन्च हो गया है। इस फ्लैगशिप हैंडसेट में 144Hz रिफ्रेश रेट, अल्ट्रा फास्ट टच सैंपलिंग और आई प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स मिलते हैं। इस फोन में 6.85 इंच का बड़ा 2K AMOLED डिस्प्ले है और यह क्वालकॉम के लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस है, जो इसे बेहद पावरफुल बनाता है। इस फोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, AI-असिस्टेड कैमरा सिस्टम और प्रोफेशनल गेमिंग के लिए खास फीचर्स भी हैं। आइए फोन की कीमत और इसके कुछ अन्य प्रमुख फीचर्स के बारे में जानें...

    Nubia Z80 Ultra की कीमत

    कीमत की बात करें तो नूबिया Z80 अल्ट्रा के बेस वेरिएंट की कीमत CNY 4,999 यानी लगभग 61,600 रुपये है जिसमें आपको 12GB + 512GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है, जबकि 16GB + 512GB वेरिएंट की कीमत CNY 5,299 यानी लगभग 65,300 रुपये है। वहीं, 16GB + 1TB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत CNY 5,699 यानी लगभग 70,200 रुपये है। डिवाइस फैंटम ब्लैक और कंडेंस्ड लाइट व्हाइट कलर ऑप्शन में आता है।

    Nubia Z80 Ultra के फीचर्स

    फीचर्स की बात करें तो नूबिया के इस डिवाइस में 6.85-इंच 2K AMOLED डिस्प्ले मिलता है। डिवाइस में X10 अंडर-स्क्रीन ल्यूमिनस मटीरियल, 144Hz का रिफ्रेश रेट इसे और भी बेहतर बना देता है। डिवाइस SGS लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन और AI ट्वाइलाइट आई प्रोटेक्शन से लैस है।

    नूबिया के इस डिवाइस में क्वालकॉम का लेटेस्ट ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट देखने को मिल रहा है। साथ ही फोन में 16GB तक LPDDR5X रैम और 1TB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलती है। डिवाइस में एंड्रॉइड 16-बेस्ड MyOS 16 देखने को मिलता है।

    गेमिंग के लिए खास इंतजाम

    गेमिंग के लिए ये फोन काफी जबरदस्त है जहां रेड मैजिक क्यूब इंजन गेमिंग को बेहतर बनाता है, जबकि सुपर-लार्ज 3D आइस स्टील VC वाला कंपोजिट लिक्विड मेटल कूलिंग सिस्टम गेमिंग के दौरान फोन की हीट को कम कर सकता है। यह हैंडसेट यूजर्स को Synopsys Touch IC और फिजिकल गेमिंग कीज के जरिए प्रोफेशनल लेवल का कंट्रोल देता है।

    Nubia Z80 Ultra के कैमरा फीचर्स

    कैमरा के मामले में भी Nubia Z80 Ultra काफी खास है जहां डिवाइस में Neovision Taishan AI इमेजिंग 5.0 सिस्टम दिया गया है। डिवाइस में 50-मेगापिक्सल का लाइट एंड शैडो मास्टर 990 फ्लैगशिप कैमरा दिया गया है। इसके साथ ही डिवाइस में 64-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है। डिवाइस में एक 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस भी मिल रहा है।

    सेल्फी के लिए फोन में 16-मेगापिक्सल का कैमरा है। इसके अलावा, डिवाइस में 7,200mAh की बैटरी और 90W वायर्ड और 80W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

