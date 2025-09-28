अगले महीने लॉन्च होगा ये जबरदस्त फोन, मिलेगा शानदार कैमरा, फुल स्क्रीन और पावरफुल प्रोसेसर

Nubia Z80 Ultra चीन में अक्टूबर में लॉन्च होने जा रहा है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट होगा। साथ ही एक कैमरा सैंपल भी शेयर किया गया है जिससे पता चलता है कि इसमें 1/1.55-इंच सेंसर और f/1.8 अपर्चर मिलेगा। ये फोन पिछले साल के Nubia Z70 Ultra का सक्सेसर होगा।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Nubia Z80 Ultra जल्द ही चीन में लॉन्च होने वाला है, जिसे ZTE Mobile Devices प्रेसीडेंट Ni Fei ने शुक्रवार को Weibo पर कन्फर्म किया। अपकमिंग फ्लैगशिप Qualcomm के नए लॉन्च हुए Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस होगा। कंपनी ने एक कैमरा सैंपल भी शेयर किया है, जिसमें 1/1.55-इंच सेंसर को दिखाया गया है। Nubia Z80 Ultra में 144Hz रिफ्रेश रेट और 380Hz टच सैंपलिंग रेट वाला फुल-स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा। ये पिछले साल के Nubia Z70 Ultra का सक्सेसर होगा।

Nubia Z80 Ultra लॉन्च टाइमलाइन Ni Fei और Nubia ने कन्फर्म किया है कि Nubia Z80 Ultra अक्टूबर में चीन में लॉन्च होगा। इसमें लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव ने Weibo पर Nubia Z80 Ultra का कैमरा सैंपल भी शेयर किया, जिससे कन्फर्म होता है कि इसमें f/1.8 अपर्चर और 'सेवेन-एलिमेंट लेंस सेटअप' (चीनी से ट्रांसलेटेड) वाला 1/1.55-इंच सेंसर मिलेगा।

अपने पुराने मॉडल की तरह, Nubia Z80 Ultra में भी फुल-स्क्रीन डिस्प्ले होगा, जिसमें कोई नॉच या पंच-होल कटआउट नहीं होगा, यानी फोन में अंडर-डिस्प्ले फ्रंट कैमरा दिया जाएगा। डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट, 360Hz टच सैंपलिंग रेट और 3,000 इंस्टैंटेनियस टच सैंपलिंग रेट सपोर्ट करेगा।

Snapdragon 8 Elite Gen 5 बुधवार को एनुअल Snapdragon Tech Summit में लॉन्च हुआ। ये 3nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर बना है और दावा किया गया है कि ये Snapdragon 8 Elite चिपसेट से 20% ज्यादा परफॉर्मेंस देगा। नए Qualcomm प्रोसेसर में दो प्राइम CPU कोर्स 4.6GHz पर क्लॉक्ड हैं और छह परफॉर्मेंस कोर्स 3.62GHz पर रन करते हैं। Nubia के अलावा iQOO, OnePlus और Realme ने भी कन्फर्म किया है कि उनके आने वाले फ्लैगशिप फोन्स इस Snapdragon चिपसेट पर चलेंगे। Xiaomi की नई 17 सीरीज इस चिप को स्पोर्ट करने वाली पहली सीरीज है।