अब हिंदी समेत कई भाषाओं में डब हो सकते हैं Facebook और Instagram Reels, जानें तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Mark Zuckerberg ने Instagram पर कन्फर्म किया कि Meta अब आपका कंटेंट और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक और कदम उठा रहा है। सोशल मीडिया दिग्गज ने बताया कि Instagram और Facebook पर AI-पावर्ड Reels ट्रांसलेशन फीचर, जो अगस्त में लॉन्च होने पर सिर्फ इंग्लिश और स्पेनिश में उपलब्ध था, अब और भाषाओं जैसे- हिंदी और पुर्तगाली में भी मिलेगा, जिससे ज्यादा क्रिएटर्स और दर्शक भाषा की रुकावटों को पार कर कंटेंट देख सकेंगे।

एक वीडियो में Instagram के Adam Mosseri ने दिखाया कि Meta का AI कैसे रियल टाइम में Reels को अलग-अलग भाषाओं में ट्रांसलेट और डब कर सकता है। Mosseri ने बीच में ही भाषा बदली, और उनकी आवाज को सहजता से हिंदी, स्पेनिश और पुर्तगाली में डब किया गया, जिससे ट्रांसलेशन बिल्कुल नेचुरल लगा। AI डबिंग टूल क्रिएटर की आवाज और टोन को रीक्रिएट करता है और स्पीच को चुनी गई भाषा में ट्रांसलेट करता है। इसमें एक ऑप्शनल लिप सिंक फीचर भी शामिल है, जो क्रिएटर के होंठों की मूवमेंट को ट्रांसलेटेड ऑडियो के साथ मैच करता है, ताकि देखने का अनुभव और रियल लगे।

अलग-अलग भाषाओं में रील्स को ऐसे करें डब अपलोड प्रोसेस के दौरान, वे क्रिएटर्स जो Meta AI इस्तेमाल करने के लिए एलिजिबल हैं यानी आमतौर पर वे जिनके पास पब्लिक अकाउंट या 1,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उन्हें एक ट्रांसलेशन ऑप्शन दिखाई देता है। ऐसे यूजर्स 'Translate your voice with Meta AI' को सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना टारगेट लैंग्वेज चुन सकते हैं, रिजल्ट का प्रीव्यू देख सकते हैं और फिर वीडियो पब्लिश कर सकते हैं।

ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए, Meta हर ट्रांसलेटेड वीडियो पर 'Translated with Meta AI' लेबल जोड़ता है। यूजर्स चाहें तो वापस ओरिजिनल वर्जन पर जा सकते हैं- इसके लिए थ्री-डॉट मेन्यू > Audio and Language > Do not translate को सेलेक्ट करना होगा।