Nothing Phone 4a और 4a Pro जल्द हो सकते हैं लॉन्च, सामने आई कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Nothing ने हाल ही में भारत और ग्लोबल मार्केट में Phone 3a Community Edition लॉन्च किया है। मिली जानकारी के मुताबिक कार्ल पेई के नेतृत्व वाला ये स्मार्टफोन ब्रांड अब अपनी अगले लाइनअप पर फोकस कर रहा है। हाल ही में हुए एक लीक के मुताबिक, Nothing Phone 4a और Phone 4a Pro में Snapdragon 7 सीरीज के चिपसेट हो सकते हैं। इन कथित हैंडसेट को चार कलर ऑप्शन में पेश किया जा सकता है और उम्मीद है कि इनमें से सिर्फ एक में eSIM का सपोर्ट मिलेगा।

Nothing Phone 4a, Phone 4a Pro की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स हुए लीक डेवलपर MlgmXyysd की टेलीग्राम पर लेटेस्ट पोस्ट के मुताबिक, Nothing Phone 4a सीरीज के दो मॉडल डेवलपमेंट में हैं। स्टैंडर्ड Phone 4a में Snapdragon 7s सीरीज का प्रोसेसर होने की उम्मीद है, जबकि Pro वेरिएंट में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए 7 सीरीज का चिपसेट हो सकता है।

अगर ये सच होता है, तो ये मौजूदा लाइनअप से एक बदलाव होगा, क्योंकि Phone 3a और Phone 3a Pro दोनों में एक ही Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर मिलता है। लाइनअप में हायर वेरिएंट होने के नाते, Nothing Phone 4a Pro में भी अपने पिछले मॉडल की तरह eSIM सपोर्ट होने की उम्मीद है।

ये हैंडसेट चार कलर ऑप्शन- ब्लैक, ब्लू, पिंक और व्हाइट में उपलब्ध हो सकते हैं। हालांकि, टिप्स्टर ने ये नहीं बताया कि ये चारों कलर Nothing Phone 4a और Phone 4a Pro दोनों मॉडल में उपलब्ध होंगे या नहीं। Nothing Phone 4a सीरीज के दोनों हैंडसेट 12GB रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वेरिएंट में आने की उम्मीद है। ऊपर बताए गए कॉन्फिगरेशन में स्टैंडर्ड Phone 4a की कीमत $475 (लगभग 43,000 रुपये) हो सकती है, और Pro मॉडल की कीमत $540 (लगभग 49,000 रुपये) हो सकती है।