    Nothing Phone (3a) Lite स्मार्टफोन की जल्द होगी लॉन्चिंग, 8GB रैम और MediaTek का मिलेगा चिपसेट

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:30 PM (IST)

    नथिंग कंपनी जल्द ही अपना नया बजट स्मार्टफोन Nothing Phone (3a) Lite लॉन्च करने की तैयारी में है। यह फोन Geekbench पर मॉडल नंबर A001T के साथ देखा गया है। इसमें MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट, 8GB रैम और Android 15 होने की संभावना है। फोन में ट्रांसपेरेंट डिजाइन और Glyph LED इंटरफेस भी हो सकता है। कंपनी ने लॉन्च की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि यह जल्द ही बाजार में आएगा।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Nothing इन दिनों अपने स्मार्टफोन लाइनअप में नया मॉडल जोड़ने की तैयारी कर रहा है। कंपनी का यह स्मार्टफोन Nothing Phone (3a) Lite नाम से एंट्री करेगा। यह नथिंग का नया बजट स्मार्टफोन होगा। यह फोन जल्द ही पेश किया जाएगा। यहां हम आपको नथिंग के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में अब तक सामने आई डिटेल्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

    Geekbench पर दिखा Nothing का नया स्मार्टफोन

    Geekbench पर नथिंग का अपकमिंग स्मार्टफोन मॉडल नंबर A001T के साथ स्पॉट किया है। रिपोर्ट्स की मानें तो यह Nothing Phone (3a) Lite हो सकता है। बेंचमार्क लिस्टिंग के मुताबिक यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट के साथ मा्केट में लॉन्च हो सकता है, जो 8GB रैम और Android 15 पर रन करेगा।

    Geekbench पर नथिंग के इस स्मार्टफोन ने सिंगल-कोर में 1003 पॉइंट्स और मल्टी कोर टेस्टिंग में 2925 पॉइंट्स का स्कोर हासिल किया है। यानी नथिंग का यह फोन मिड रेंज लॉन्च किया जाएगा।

    Nothing Phone (3a) Lite संभावित स्पेसिफिकेशन

    Nothing Phone (3a) Lite के बारे में बताया जा रहा है कि यह 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ मार्केट में लाया जा सकता है। संभव है कि यह फोन ट्रांसपेरेंट डिजाइन और आइकॉनिक Glyph LED इंटरफेस के साथ मार्केट में लाया जा सकता है।

    नथिंग का यह फोन मीडियाटेक के Dimensity 7300 चिपसेट के साथ लॉन्च किया जाएगा, जो 4nm प्रोसेसर है। इस चिपसेट में चार Cortex-A78 कोर (2.5GHz) और चार Cortex-A55 एफिशिएंसी कोर शामिल होंगे।

    Nothing Phone (3a) Lite कब होगा लॉन्च?

    Nothing ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन के लॉन्च को लेकर फिलहाल कुछ भी आधारिक जानकारी शेयर नहीं की है। Geekbench प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग से पता चलता है कि यह जल्द ही मार्केट में लाया जा सकता है।

