Nothing Phone (3a) Lite स्मार्टफोन की जल्द होगी लॉन्चिंग, 8GB रैम और MediaTek का मिलेगा चिपसेट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Nothing इन दिनों अपने स्मार्टफोन लाइनअप में नया मॉडल जोड़ने की तैयारी कर रहा है। कंपनी का यह स्मार्टफोन Nothing Phone (3a) Lite नाम से एंट्री करेगा। यह नथिंग का नया बजट स्मार्टफोन होगा। यह फोन जल्द ही पेश किया जाएगा। यहां हम आपको नथिंग के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में अब तक सामने आई डिटेल्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Geekbench पर दिखा Nothing का नया स्मार्टफोन Geekbench पर नथिंग का अपकमिंग स्मार्टफोन मॉडल नंबर A001T के साथ स्पॉट किया है। रिपोर्ट्स की मानें तो यह Nothing Phone (3a) Lite हो सकता है। बेंचमार्क लिस्टिंग के मुताबिक यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट के साथ मा्केट में लॉन्च हो सकता है, जो 8GB रैम और Android 15 पर रन करेगा।

Geekbench पर नथिंग के इस स्मार्टफोन ने सिंगल-कोर में 1003 पॉइंट्स और मल्टी कोर टेस्टिंग में 2925 पॉइंट्स का स्कोर हासिल किया है। यानी नथिंग का यह फोन मिड रेंज लॉन्च किया जाएगा। Nothing Phone (3a) Lite संभावित स्पेसिफिकेशन Nothing Phone (3a) Lite के बारे में बताया जा रहा है कि यह 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ मार्केट में लाया जा सकता है। संभव है कि यह फोन ट्रांसपेरेंट डिजाइन और आइकॉनिक Glyph LED इंटरफेस के साथ मार्केट में लाया जा सकता है।