5000mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाले Nothing के लेटेस्ट स्मार्टफोन की सेल आज से, जानें ऑफर डिटेल्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Nothing Phone 3a Lite स्मार्टफोन की पहली सेल शुरू हो चुकी है। कंपनी ने कुछ दिनों पहले ही इस फोन को मिड रेंज सेगमेंट में लॉन्च किया है। नथिंग फोन की पहली सेल के मौके पर कंपनी कई दमदार ऑफर दे रही है। नथिंग का यह फोन 50MP प्राइमरी कैमरा के साथ MediaTek Dimensity 7300 Pro प्रोसेसर के साथ मार्केट में लॉन्च किया गया है। यहां हम आपको इस फोन की कीमत, सेल ऑफर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

Nothing Phone 3a Lite: कीमत Nothing Phone 3a Lite का बेस वेरिएंट 8 जीबी रैम के साथ 128GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपये आता है। दूसरा वेरिएंट 256GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपये में आता है।

पहली सेल के दौरान कंपनी स्पेशल ऑफर दे रही है, जिसके साथ बेस वेरिएंट को 19,999 रुपये और सेकेंड वेरिएंट को 21,999 रुपये की इफेक्टिव प्राइस में खरीदा जा सकता है।

नथिंग का यह फोन Black, Blue, और White कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिसे Flipkart, Vijay Sales, Croma और दूसरे रिटेल आउटलेट्स से खरीदा जा सकता है। Nothing Phone 3a Lite की खूबियां 1. डिस्प्ले: 6.77" FHD+ Flexible AMOLED, 120Hz, 3,000 निट्स

2. प्रोसेसर: MediaTek Dimensity 7300 Pro

3. रैम/स्टोरेज: 8GB RAM, 256GB तक स्टोरेज (2TB तक माइक्रोएसडी से)

4. कैमरा: 50MP प्राइमरी (OIS+EIS) रियर + 16MP फ्रंट कैमरा

5. बैटरी: 5,000mAh

6. चार्जिंग: 33W फास्ट चार्जिंग, 5W रिवर्स चार्जिंग

7. सॉफ्टवेयर: Android 15 पर आधारित Nothing OS 3.5

8. अपडेट्स: 3 Android अपग्रेड + 6 साल सिक्योरिटी अपडेट

9. अन्य: इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, IP54 रेटिंग, पांडा ग्लास प्रोटेक्शन

डिस्प्ले: नथिंग के इस फोन में 6.77-इंच की फुल HD+ Flexible AMOLED डिस्प्ले दी है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। यह डिस्प्ले HDR सपोर्ट, 3,000 निट्स पीक ब्राइटनेस और 2,160Hz PWM स्मूद विजुअल सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस: Nothing Phone 3a Lite स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7300 Pro प्रोसेसर दिया गया है। यह फोन 8GB की रैम और 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इस फोन में स्टोरेज बढ़ाने के लिए माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट दिया है, जिससे इसकी स्टोरेज 2TB तक बढ़ा सकते हैं।

कैमरा: Nothing Phone 3a Lite में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका प्राइमरी कैमरा 50-मेगापिक्सल का है, जो ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन सपोर्ट के साथ आता है। इसके साथ फोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया है। इस कैमरा सेटअप का तीसरा सेंसर अनस्पेसिफाइड है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फोन में 16-मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।