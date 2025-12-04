Flipkart की Buy Buy 2025 सेल में सस्ते मिलेंगे Nothing के स्मार्टफोन्स और बाकी प्रोडक्ट्स, देखें लिस्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Flipkart की Buy Buy 2025 सेल भारत में 5 दिसंबर से शुरू होने वाली है। Nothing ने अपकमिंग सेल के दौरान अपने स्मार्टफोन और CMF प्रोडक्ट लाइनअप पर डिस्काउंट की घोषणा की है। Phone 3a सीरीज और CMF Phone 2 Pro सेल के दौरान डिस्काउंटेड कीमतों पर मिलेंगे। साथ ही, CMF Buds 2a, Buds 2, और Buds 2 Plus पर डील्स होंगी। CMF Watch Pro 2 को भी फ्लिपकार्ट Buy Buy सेल के दौरान स्पेशल डिस्काउंटेड रेट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

Flipkart Buy Buy सेल: Nothing और CMF प्रोडक्ट्स पर ये होंगी डील्स फ्लिपकार्ट Buy Buy 2025 सेल में Nothing और CMF स्मार्टफोन्स पर लिमिटेड-पीरियड डिस्काउंट होगा। Nothing Phone 3 सेल के दौरान 49,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगा। फोन को 12GB + 256GB RAM और स्टोरेज वेरिएंट के लिए 79,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था।

इसी तरह, Nothing Phone 3a की शुरुआती कीमत 21,999 रुपये होगी। जबकि, इसकी ओरिजनल प्राइस 22,999 रुपये थी। Phone 3a Pro की बात करें तो ये 27,999 रुपये से कम होकर 26,999 रुपये में सेल में मिलेगा। वहीं, सेल में CMF Phone 2 Pro को लिस्टेड प्राइस 18,999 रुपये से कम होकर 17,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकेगा।

गौर करने वाली बात ये है कि Amazon और Flipkart जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आमतौर पर सेल इवेंट के दौरान एलिजिबल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। अगर आप अपने अगले स्मार्टफोन पर ज्यादा से ज्यादा बचत करने का प्लान बना रहे हैं, तो Flipkart Buy Buy 2025 सेल शुरू होने से पहले बैंक कार्ड डिस्काउंट देख लें।

स्मार्टफोन के अलावा, CMF by Nothing भी Flipkart Buy Buy 2025 सेल में अपनी ऑडियो और वियरेबल रेंज कम रेट पर बेचेगा। CMF Buds 2a ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) ईयरफोन 2,199 रुपये की जगह 1,899 रुपये में मिलेगा। इसी तरह CMF Buds 2 को ग्राहक लॉन्च प्राइस 2,699 रुपये की जगह 2,399 रुपये में खरीद पाएंगे। वहीं, CMF Buds 2 Plus को 3,299 रुपये की जगह 2,599 रुपये में बेचा जाएगा।