नवंबर में लॉन्च हो सकता है Nothing का ये मिड-रेंज फोन, मिल सकते हैं ये फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Nothing कथित तौर पर जल्द ही अपना नया स्मार्टफोन ग्लोबली लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी Nothing Phone 3a Lite को भारत समेत कई देशों में पेश कर सकती है। ये हैंडसेट हाल ही में गीकबेंच लिस्टिंग पर देखा गया था, जिससे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन्स सामने आए थे। अब फोन की कीमत और लॉन्च टाइमलाइन की जानकारी भी ऑनलाइन लीक हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये स्मार्टफोन दो कलर ऑप्शन में और एक ही वेरिएंट में पेश किया जा सकता है।

Nothing Phone 3a Lite की कीमत और लॉन्च टाइमलाइन लीक फ्रेंच पब्लिकेशन Dealabs की रिपोर्ट के मुताबिक, Nothing Phone 3a Lite यूरोप में नवंबर की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है। रिपोर्ट बताती है कि ये स्मार्टफोन 4 नवंबर 2025 से यूरोप में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रांस में फोन की शुरुआती कीमत EUR 249.99 (लगभग 25,525 रुपये) होगी।

दिलचस्प बात ये है कि कुछ यूरोपीय देशों में इसकी कीमत और भी कम यानी EUR 239.99 (लगभग 24,504 रुपये) तक हो सकती है। इसके अलावा, ये फोन एक सिंगल कॉन्फिगरेशन- 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज- में आ सकता है। ये ब्लैक और व्हाइट दो कलर वेरिएंट में लॉन्च हो सकता है। हालांकि, Nothing Phone 3a Lite के ग्लोबल लॉन्च की सटीक तारीख की फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।

Nothing Phone 3a Lite के संभावित स्पेसिफिकेशन्स हालिया गीकबेंच लिस्टिंग के मुताबिक, फोन का मॉडल नंबर A001T है। लिस्टिंग से पता चलता है कि ये हैंडसेट ऑक्टा-कोर प्रोसेसर से लैस होगा, जो माना जा रहा है कि MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट होगा। इसके साथ Mali-G615 MC2 GPU दिया जा सकता है।