नवंबर में लॉन्च हो सकता है Nothing का ये मिड-रेंज फोन, मिल सकते हैं ये फीचर्स
Nothing कंपनी जल्द ही अपने नए स्मार्टफोन Nothing Phone 3a Lite को ग्लोबली लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसमें भारत भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फोन नवंबर की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है। इसकी शुरुआती कीमत यूरोप में EUR 249.99 (लगभग 25,525 रुपये) बताई जा रही है। फोन में 8GB RAM, 128GB स्टोरेज और MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट मिल सकता है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Nothing कथित तौर पर जल्द ही अपना नया स्मार्टफोन ग्लोबली लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी Nothing Phone 3a Lite को भारत समेत कई देशों में पेश कर सकती है। ये हैंडसेट हाल ही में गीकबेंच लिस्टिंग पर देखा गया था, जिससे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन्स सामने आए थे। अब फोन की कीमत और लॉन्च टाइमलाइन की जानकारी भी ऑनलाइन लीक हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये स्मार्टफोन दो कलर ऑप्शन में और एक ही वेरिएंट में पेश किया जा सकता है।
Nothing Phone 3a Lite की कीमत और लॉन्च टाइमलाइन लीक
फ्रेंच पब्लिकेशन Dealabs की रिपोर्ट के मुताबिक, Nothing Phone 3a Lite यूरोप में नवंबर की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है। रिपोर्ट बताती है कि ये स्मार्टफोन 4 नवंबर 2025 से यूरोप में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रांस में फोन की शुरुआती कीमत EUR 249.99 (लगभग 25,525 रुपये) होगी।
दिलचस्प बात ये है कि कुछ यूरोपीय देशों में इसकी कीमत और भी कम यानी EUR 239.99 (लगभग 24,504 रुपये) तक हो सकती है। इसके अलावा, ये फोन एक सिंगल कॉन्फिगरेशन- 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज- में आ सकता है। ये ब्लैक और व्हाइट दो कलर वेरिएंट में लॉन्च हो सकता है। हालांकि, Nothing Phone 3a Lite के ग्लोबल लॉन्च की सटीक तारीख की फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।
Nothing Phone 3a Lite के संभावित स्पेसिफिकेशन्स
हालिया गीकबेंच लिस्टिंग के मुताबिक, फोन का मॉडल नंबर A001T है। लिस्टिंग से पता चलता है कि ये हैंडसेट ऑक्टा-कोर प्रोसेसर से लैस होगा, जो माना जा रहा है कि MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट होगा। इसके साथ Mali-G615 MC2 GPU दिया जा सकता है।
Geekbench लिस्टिंग ये भी बताती है कि फोन 8GB RAM के साथ आएगा और Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा। लिस्टिंग में इसके परफॉर्मेंस स्कोर भी सामने आए। सिंगल कोर में 1,003 पॉइंट्स और मल्टी-कोर में 2,925 पॉइंट्स। इसके अलावा, अपकमिंग हैंडसेट का GPU परफॉर्मेंस भी ऑनलाइन लीक हो गया है। लिस्टिंग के मुताबिक, फोन ने OpenCL बेंचमार्क में 2,467 पॉइंट्स स्कोर किए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।