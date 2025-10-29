Nothing का सबसे किफायती 5G फोन, 50MP ड्यूल कैमरा समेत कई बेहतरीन फीचर्स 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। नथिंग आज अपना एक और नया फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी Nothing Phone 3a Lite के नाम से पेश करने जा रही है। यह डिवाइस भारत और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है। बता दें कि ये हैंडसेट नथिंग फोन 3 सीरीज का ही लेटेस्ट डिवाइस है, जो फोन 3a से नीचे सबसे किफायती हैंडसेट होने वाला है।

हालांकि कंपनी ने अभी फोन के स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है। कंपनी ने एक टीजर शेयर किया है जिसमें पीछे की तरफ सिर्फ एक एलईडी लाइट दिखाई दे रही है। हालांकि आज लॉन्च से पहले कुछ रिपोर्ट्स में फोन के कई फीचर्स और स्पेसिफिकेशन सामने आ गए हैं। चलिए इसके बारे में जानें...

Nothing Phone 3a Lite लॉन्च डिटेल्स नथिंग फोन 3a लाइट आज दोपहर 1 बजे GMT पर लॉन्च होगा लेकिन अगर भारत में हैं तो शाम 6:30 बजे IST पर डिवाइस लॉन्च होगा। अभी तक, कंपनी ने यह घोषणा नहीं की है कि इसे किसी खास लॉन्च इवेंट के जरिए लॉन्च किया जाएगा या सॉफ्ट लॉन्च होगा।

Nothing Phone 3a Lite की संभावित कीमत कीमत की बात करें तो एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि नथिंग के इस डिवाइस की कीमत फ्रांस में EUR 249.99 यानी लगभग 25,700 रुपये हो सकती है। हालांकि, इसकी कीमत अलग-अलग देशों में अलग-अलग होने की उम्मीद है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ जगह इस फोन को लगभग 24,700 रुपये तक की कीमत पर पेश किया जा सकता है।

Nothing Phone 3a Lite के संभावित फीचर्स कंपनी ने फोन के फीचर्स का खुलासा नहीं किया है लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार नथिंग के इस डिवाइस में 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट वाली 6.77-इंच की फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं इस फोन में मीडियाटेक 7300 चिपसेट देखने को मिल सकता है। साथ ही डिवाइस में माली-G615 MC2 GPU, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल सकती है।