    Nothing का सस्ता 5G फोन: नोटिफिकेशन इंडिकेटर और दमदार प्रोसेसर भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:30 PM (IST)

    नथिंग कंपनी जल्द ही 'नथिंग फोन 3a लाइट' नामक एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। यह फोन 29 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर पेश किया जाएगा। टीजर में फोन के पिछले हिस्से पर एक एलईडी फ्लैशलाइट दिखाई दे रही है, जो नोटिफिकेशन इंडिकेटर हो सकती है। इसमें मीडियाटेक 7300 चिपसेट और माली-G615 MC2 GPU होने की संभावना है। फोन में एंड्रॉयड 15 और 8GB रैम भी मिल सकती है।

    Nothing का सस्ता 5G फोन: नोटिफिकेशन इंडिकेटर और दमदार प्रोसेसर भी


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। नथिंग जल्द ही एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी अब Nothing Phone 3a Lite के नाम से पेश करने जा रही है। यह डिवाइस फोन 3 लाइनअप का लेटेस्ट डिवाइस होने वाला है जिसे 29 अक्टूबर को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस लॉन्च की पुष्टि की है। टीजर पोस्ट में इसके रियर पैनल के निचले हिस्से पर एक एलईडी फ्लैशलाइट दिखाई दे रही है, जो एक नोटिफिकेशन इंडिकेटर हो सकता है।

    हालांकि कंपनी ने आगामी हैंडसेट के स्पेसिफिकेशन और कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स से पता चलता है कि यह मीडियाटेक 7300 चिपसेट से लैस हो सकता है, जिसे माली-G615 MC2 GPU के साथ पेश किया जा सकता है। डिवाइस में एंड्रॉयड 15 और 8GB रैम देखने को मिल सकती है जिसे हाल ही में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया था।

    Nothing Phone 3a Lite लॉन्च डेट

    कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में बताया है कि आगामी नथिंग फोन 3ए लाइट 29 अक्टूबर को दोपहर 1:00 बजे GMT यानी भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे ग्लोबल लेवल पर लॉन्च होगा। कंपनी ने हैंडसेट के बैक पैनल को टीज किया है जिसमें एक एलईडी लाइट दिखाई दे रही है। ये लाइट और कुछ नहीं बल्कि एक नोटिफिकेशन इंडिकेटर हो सकती है। हालांकि इसके स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और कीमत का अभी खुलासा नहीं हुआ है।

     

    Nothing Phone 3a Lite के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन की बात करें तो डिवाइस में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक 7300 चिपसेट देखने को मिल सकता है। चिप में 2GHz पर चलने वाले चार एफिशिएंसी कोर और 2.50GHz पर चलने वाले चार परफॉर्मेंस कोर मिल सकते हैं। इतना ही नहीं फोन में माली-G615 MC2 GPU मिल सकता है।  

    हालांकि डिवाइस को सिर्फ सिंगल वैरिएंट 8GB रैम + 128GB स्टोरेज में पेश किया जा सकता है। रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि नथिंग फोन 3a लाइट की कीमत कथित तौर पर फोन 3a से कम हो सकती है।  

