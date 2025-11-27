Nothing का सस्ता 5G फोन लॉन्च, 5000mAh बैटरी और 50MP कैमरा समेत कई खूबियां 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। नथिंग ने अपना एक और नया सस्ता 5G फोन लॉन्च कर दिया है जिसे कंपनी ने नथिंग फोन 3a लाइट के नाम से पेश किया है। 20 हजार रुपये से कम में आने वाला ये दमदार फोन कई शानदार फीचर्स से लैस है। ये डिवाइस नथिंग फोन 3a सीरीज का लेटेस्ट डिवाइस है। फोन में मीडियाटेक 7300 प्रो चिपसेट देखने को मिल रहा है। साथ ही फोन में लाइट अलर्ट के लिए एक नए ग्लिफ लाइट भी मिल रहा है, जो सिग्नेचर ग्लिफ इंटरफेस की जगह ले रहा है। चलिए पहले इस डिवाइस की कीमत पर नजर डालते हैं...

Nothing Phone 3a Lite की कीमत और उपलब्धता कीमत की बात करें तो भारत में नथिंग फोन 3a लाइट का प्राइस 20,999 रुपये से शुरू होती है जिसमें आपको 8GB रैम और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट मिलता है। जबकि डिवाइस के 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये से शुरू होती है।

कंपनी लॉन्च ऑफर के तहत फोन पर डिस्काउंट भी दे रही है जहां से आप 128GB और 256GB वाले वैरनेट को 19,999 रुपये और 21,999 रुपये में खरीद सकते हैं। नथिंग के इस डिवाइस को आप ब्लैक, ब्लू और व्हाइट कलर में खरीद सकते हैं। फोन की पहली सेल 5 दिसंबर को Flipkart, विजय सेल्स, क्रोमा समेत कई बड़े रिटेल स्टोर पर शुरू होगी।

Nothing Phone 3a Lite के स्पेसिफिकेशन्स नॉटिंग के इस ऑल न्यू डिवाइस में 6.77-इंच का फुल-HD+ फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 2,160Hz PWM डिमिंग देखने को मिलती है। फोन में अभी Android 15 पर बेस्ड Nothing OS 3.5 देखने को मिल रहा है। कंपनी का कहना है कि डिवाइस को तीन बड़े Android अपग्रेड और 6 साल के SMR अपडेट मिलेंगे।

फोन को पावर देने के लिए इसमें मीडियाटेक 7300 प्रो चिपसेट देखने को मिल रहा है। डिवाइस में 8GB तक रैम और 256GB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलती है। इतना ही नहीं फोन में 8GB तक की वर्चुअल रैम एक्सपेंशन फीचर भी देखने को मिल रहा है।

Nothing Phone 3a Lite के कैमरा स्पेक्स फोटोग्राफी के लिए नथिंग के इस डिवाइस में OIS और EIS सपोर्ट देखने को मिल रहा है। डिवाइस में 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 119.5-डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू वाला 8-मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा और एक अनस्पेसिफाइड थर्ड सेंसर मिलता है। सामने की तरफ फोन में 16-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है।