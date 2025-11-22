Nothing फोन्स के लिए जारी हुआ Android 16 बेस्ड नया OS अपडेट, मिलेंगे कई नए फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। कार्ल पेई के टेक फर्म ने शुक्रवार को बताया कि Nothing OS 4.0 अपडेट एलिजिबल Nothing Phone मॉडल्स के लिए रोल आउट होना शुरू हो गया है। Android 16-बेस्ड यूजर इंटरफेस (UI) को कंपनी ने सबसे पहले सितंबर में पेश किया था। ये रीडिजाइन किए गए UI एलिमेंट्स और नए फीचर्स लाता है, जैसे- AI यूसेज डैशबोर्ड, बेहतर कैमरा और गैलरी परफॉर्मेंस के लिए नया TrueLens Engine और एसेंशियल ऐप्स के जरिए कई AI-पावर्ड क्रिएशन टूल्स। Nothing OS 4.0 ग्लिफ इंटरफ़ेस के जरिए लाइव अपडेट्स भी देता है, जो एक एक्स्ट्रा डार्क मोड है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह बैटरी की खपत कम करता है।

Nothing OS 4.0 के लिए एलिजिबल फोन्स और फीचर्स UK की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि उसने कुछ एलिजिबल स्मार्टफोन्स के लिए Android 16 पर बेस्ड Nothing OS 4.0 फर्मवेयर अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है। कार्ल पेई की टेक फर्म ने कहा कि ये अपडेट अभी सिर्फ़ Nothing Phone 3 के लिए रिलीज किया जा रहा है। हालांकि, Nothing जल्द ही CMF स्मार्टफोन के लिए भी फर्मवेयर अपडेट रोल आउट करने का प्लान बना रही है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक Android 16 पर बेस्ड Nothing OS 4.0 के लिए पूरा रिलीज़ शेड्यूल नहीं बताया है।

फीचर्स की बात करें तो, Android 16-बेस्ड अपडेट कई नए AI-इनेबल्ड फंक्शन और डिजाइन में बदलाव लाता है। Nothing OS 4.0, Glyph इंटरफेस के जरिए लाइव अपडेट्स लाता है, जो रियल-टाइम राइड, डिलीवरी और टाइमर इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर और पीछे की तरफ Glyph इंटरफेस पर दिखाता है। मिली जानकारी के मुताबिक Android 16 पर लाइव अपडेट्स फीचर को सपोर्ट करने वाले ऐप्स Glyph प्रोग्रेस फीचर को सपोर्ट करना शुरू करेंगे।

नया Nothing OS 4.0 अपडेट Nothing Phone मॉडल्स में एक्स्ट्रा डार्क मोड फीचर भी लाता है, जिसके बारे में कहा गया है कि ये कंट्रास्ट को बेहतर बनाने, गहरे ब्लैक कलर दिखाने, पावर की कंजप्शन कम करने और लो लाइट में ज्यादा आरामदायक व्यूइंग एक्सपीरियंस देने में मदद करता है। Essential Space और Launcher भी एक्स्ट्रा डार्क मोड को सपोर्ट करेंगे। Android 16-बेस्ड फर्मवेयर में नए इंटरैक्शन और ऐप ओपन और क्लोज एनिमेशन, वॉल्यूम लिमिट पर हैप्टिक फीडबैक और बेहतर नोटिफिकेशन इंटरैक्शन भी हैं। इसके अलावा, यूजर्स वेदर, पेडोमीटर और स्क्रीन टाइम विजेट को 1x1 और 2x1 लेआउट में रीसाइज भी कर पाएंगे।