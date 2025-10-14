Nothing Phone 3a सस्ता वर्जन जल्द हो सकता है लॉन्च, मिल सकते हैं ये कलर ऑप्शन्स
Nothing जल्द ही अपनी Phone 3 सीरीज में एक नया और किफायती मॉडल एड कर सकता है। ये फोन Nothing Phone 3a Lite हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फोन Phone 3a का सस्ता वर्जन होगा और साल के अंत तक भारत और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें 8GB RAM, 128GB स्टोरेज और दो कलर ऑप्शन मिल सकते हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Nothing Phone 3 सीरीज में एक और नया मेंबर एड हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, Nothing Phone 3a Lite डेवलपमेंट में है, जो स्टैंडर्ड Phone 3a मॉडल का एक ज्यादा किफायती वर्जन होगा। फिलहाल इस हैंडसेट के ज्यादातर डिटेल्स सामने नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये कंपनी के स्मार्टफोन लाइनअप में Phone 3a के नीचे लॉन्च किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कथित Nothing Phone 3a Lite सिंगल RAM और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में पेश किया जा सकता है और ये दो कलर ऑप्शन्स में आएगा।
Nothing Phone 3a Lite की संभावित लॉन्च टाइमलाइन और कलर ऑप्शन्स
टिप्स्टर सुधांशु अंभोरे के हवाले से, XpertPick की रिपोर्ट में कहा गया है कि Nothing Phone 3 लॉन्च के बाद भी Carl Pei की कंपनी अपनी फ्लैगशिप नंबर सीरीज को खत्म नहीं कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, अब कंपनी इस सीरीज में नया फोन जोड़ने जा रही है, जिसका नाम Nothing Phone 3a Lite बताया गया है।
रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि ये हैंडसेट सिंगल 8GB + 128GB RAM और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में मिलेगा। बाकी Nothing फोन्स की तरह, इसे भारत में ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन्स में पेश किए जाने की उम्मीद है।
हालांकि, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कंपनी दूसरे मार्केट्स में इसके लिए और स्टोरेज वेरिएंट्स या कलर ऑप्शन्स ला सकती है। Nothing Phone 3a Lite को भारत और ग्लोबल मार्केट्स में साल के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है।
फिलहाल इस कथित हैंडसेट के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। चूंकि इसे कंपनी की लाइनअप में Phone 3a के नीचे रखा जाएगा, इसलिए इसमें मिलते-जुलते या थोड़े लोवर स्पेसिफिकेशन्स हो सकते हैं।
Nothing Phone 3a के स्पेसिफिकेशन्स
मार्च में लॉन्च हुए Nothing Phone 3a में 6.7-इंच का फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 1,080x2,392 पिक्सल्स रेजोल्यूशन, 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट और 3,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है।
ये फोन Snapdragon 7s Gen 3 चिपसेट से लैस है, जिसमें 12GB तक की RAM और 256GB तक की ऑनबोर्ड स्टोरेज दी गई है। ये Android 15-बेस्ड NothingOS 3.1 पर चलता है और इसे तीन साल के OS अपडेट्स और छह साल के सिक्योरिटी पैच मिलने वाले हैं।
इस फोन में 50MP प्राइमरी कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा और 50MP टेलीफोटो कैमर दिया गया है। फोन के फ्रंट में सेल्फी के लिए 32MP कैमरा भी दिया गया है।
Nothing Phone 3a में कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi, GPS, NFC (Google Pay सपोर्ट के साथ) और USB Type-C पोर्ट दिया गया है। ये 5,000mAh की बैटरी के साथ आता है, जो 50W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।
