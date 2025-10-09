Language
    Flipkart दिवाली सेल में Nothing Phone 3a पर डिस्काउंट, स्पेशल डील से उठा पर्दा!

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 05:00 PM (IST)

    फ्लिपकार्ट पर बिग बैंग दिवाली सेल 2025 में नथिंग फोन 3a पर भारी डिस्काउंट मिलेगा। यह फोन 20,999 रुपये में उपलब्ध होगा, जबकि इसकी शुरुआती कीमत 24,999 रुपये थी। इसमें 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 7s जेन 3 चिपसेट और 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो अनोखे डिजाइन वाला स्मार्टफोन चाहते हैं।

    Flipkart दिवाली सेल में Nothing Phone 3a पर डिस्काउंट, स्पेशल डील से उठा पर्दा! 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। फ्लिपकार्ट पर जल्द ही बिग बैंग दिवाली सेल 2025 शुरू होने जा रही है, जो 11 अक्टूबर से शुरू होगी। इस सेल के दौरान, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फिर से स्मार्टफोन समेत कई प्रोडक्ट्स पर बंपर डिस्काउंट दे सकता है। कंपनी ने पहले ही बिग बैंग दिवाली सेल की कुछ खास डील्स से पर्दा उठा दिया है। जी हां, इन डील्स में नथिंग फोन 3a भी शमिल है।

    फोन 3a उन लोगों के लिए एक बेस्ट 5G फोन हो सकता है जो कोई रेगुलर स्मार्टफोन नहीं चाहते बल्कि उन्हें इस बार एक अनोखे डिजाइन और बेहतरीन सॉफ्टवेयर वाला डिवाइस चाहिए। नथिंग के डिवाइस तो पहले ही अपने स्पेशल डिजाइन की वजह से मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। चलिए Nothing Phone 3a पर मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर के बारे में विस्तार से जानते हैं...

    Nothing Phone 3a पर डिस्काउंट ऑफर

    फ्लिपकार्ट ने दिवाली सेल की कई स्मार्टफोन डील्स का खुलासा कर दिया है जिससे पता चलता है कि नथिंग फोन 3a भी इस सेल में काफी सस्ता मिलने वाला है। कंपनी ने इस डिवाइस को भारत में 24,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। हालांकि फ्लिपकार्ट पर यह स्मार्टफोन बिग बैंग दिवाली सेल के दौरान सिर्फ 20,999 रुपये में मिलने वाला है।

    Nothing Phone 3a के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन की बात करें तो नथिंग फोन 3a में आपको 6.77-इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। डिवाइस में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। फोन में पावरफुल क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7s जेनरेशन 3 चिपसेट भी है। डिवाइस में 5,000mAh की बैटरी और 50W तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल रहा है।

    फोटोग्राफी के लिए नथिंग के डिवाइस में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा दिया गया है, जहां 50MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और 50MP का टेलीफोटो कैमरा मिलता है। जबकि सामने की तरफ 32MP का कैमरा सेल्फी कैमरा मिल रहा है।

