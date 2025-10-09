Amazon दिवाली सेल में Samsung Galaxy S25 पर जबरदस्त डिस्काउंट, चेक करें डील
अमेजन पर सैमसंग गैलेक्सी S25 पर शानदार डील मिल रही है। यह फ्लैगशिप फोन 80,999 रुपये की लॉन्च कीमत के बजाय अब 62,895 रुपये में उपलब्ध है, जिसमें बैंक ऑफर के साथ यह 61,895 रुपये का हो जाता है। इसमें ट्रिपल कैमरा, AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, 120Hz रिफ्रेश रेट और 4,000 mAh की बैटरी जैसे बेहतरीन फीचर्स हैं। एक्सचेंज ऑफर और EMI विकल्प भी उपलब्ध हैं, जिससे यह एक आकर्षक कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन बन गया है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी इन दिनों एक ऐसे कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो लुक, परफॉर्मेंस, कैमरा या बैटरी लाइफ में भी बेहतर हो तो अमेजन आपके लिए जबरदस्त डील लाया है। जी हां, इस वक्त सैमसंग का लेटेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस, गैलेक्सी S25 काफी सस्ते में मिल रहा है। कंपनी इस फोन पर 19,000 रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट दे रही है।
सैमसंग गैलेक्सी S25 5G की कीमत जानने से पहले ये जान लें कि कंपनी ने इस डिवाइस को 80,999 रुपये में लॉन्च किया था। फोन में आपको ट्रिपल कैमरा, AMOLED डिस्प्ले और बेहतरीन स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलता है। चलिए इस स्मार्टफोन डील पर एक नजर डालते हैं...
Samsung Galaxy S25 पर डिस्काउंट ऑफर
Samsung Galaxy S25 पर मिल रहे डिस्काउंट ऑफर की बात करें तो ये अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल दिवाली स्पेशल सेल के दौरान काफी कम कीमत पर मिल रहा है। डिवाइस को अभी आप 62,895 रुपये में खरीद सकते हैं, जो इसकी लॉन्च कीमत से 18,104 रुपये कम है। इतना ही नहीं बैंक ऑफर इस डील को और भी खास बना देता है जहां खरीदार चुनिंदा बैंक कार्ड इस्तेमाल करने पर 1,000 रुपये की बैंक छूट ले सकते हैं, जिससे कीमत घटकर 61,895 रुपये रह जाती है।
फोन पर कई EMI ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, जहां से आप फोन को सिर्फ 3,049 रुपये प्रति माह से शुरू होने वाली मासिक किश्त पर फोन खरीद सकते हैं। इसके अलावा फोन पर खास एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जहां से आप पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करने पर 47,000 रुपये तक की एक्सचेंज वैल्यू ले सकते हैं।
Samsung Galaxy S25 के स्पेसिफिकेशन
अगर आप फोन पर काफी ज्यादा कंटेंट स्ट्रीमिंग करते हैं या गेमिंग और अन्य कामों में काफी ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं तो ये फोन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है क्योंकि इसमें अडैप्टिव 120Hz रिफ्रेश रेट वाला एक कॉम्पैक्ट 6.2-इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है।
फोन को पावर देने के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट दिया गया है। साथ ही फोन में 12GB रैम और 512GB तक स्टोरेज दी गई है। डिवाइस में 4,000 mAh की बैटरी और 25W चार्जिंग सपोर्ट भी मिल रहा है। फोन में Android 16-बेस्ड One UI 8 अपडेट का सपोर्ट भी मिल रहा है।
फोटोग्राफी के लिए डिवाइस में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। डिवाइस में OIS के साथ 50 MP का रियर कैमरा, 12 MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और 3x ऑप्टिकल जूम के साथ 10 MP का टेलीफोटो कैमरा मिलता है।
