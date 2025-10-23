Language
    Nothing के प्रीमियम 5G फोन पर सबसे बड़ी डील, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर समेत कई बेहतरीन फीचर्स   

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 10:00 AM (IST)

    Nothing के प्रीमियम 5G फोन पर अब तक की सबसे बड़ी डील मिल रही है। इस फोन में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और कई बेहतरीन फीचर्स हैं, जो इसे खास बनाते हैं। कंपनी इस पर भारी छूट दे रही है, जिससे यह ग्राहकों के लिए एक शानदार अवसर है। यह फोन अपने दमदार प्रोसेसर और शानदार फीचर्स के कारण लोकप्रिय है।

    Hero Image

    Nothing के प्रीमियम 5G फोन पर सबसे बड़ी डील, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर समेत कई बेहतरीन फीचर्स   


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी लगभग ₹45,000 के बजट में एक प्रीमियम स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं? तो अमेजन आपके लिए कुछ खास ऑफर लेकर आया है। जी हां, इस समय Nothing Phone 3 की कीमत में भारी कटौती देखने को मिल रही है। कुछ महीने पहले कंपनी ने इस फोन को लगभग ₹80,000 में लॉन्च किया था, लेकिन अब आप इस डिवाइस को ऑफर्स के साथ ₹45,000 से कम में खरीद सकते हैं।

    फोन पर 46% तक का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि प्रीमियम फोन होने के बावजूद यह अभी मिड-रेंज कीमत में उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में कंपनी फोन पर यह शानदार ऑफर दे रही है। आइए इस स्मार्टफोन डील्स पर एक नजर डालते हैं।

    Nothing Phone (3) पर डिस्काउंट ऑफर

    फिलहाल, यह नथिंग डिवाइस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर मात्र ₹45,995 में उपलब्ध है। कंपनी कुछ फोन पर स्पेशल बैंक ऑफर्स भी दे रही है, जहां HDFC क्रेडिट कार्ड के साथ ₹1250 का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिससे फोन की कीमत ₹45,000 तक कम हो जाती है। इतना ही नहीं, कंपनी फोन पर जबरदस्त एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है, जहां आप अपने पुराने फोन के बदले ₹42,900 तक की एक्सचेंज वैल्यू ले सकते हैं।

    हालांकि, यह एक्सचेंज वैल्यू पूरी तरह से आपके पुराने फोन की कंडीशन पर डिपेंड करेगी, यानी आपके पुराने फोन की कंडीशन जितनी अच्छी होगी, आपको उतनी ही ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू मिल सकती है। इसके अलावा फोन पर नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी मिल सकता है, जहां से आप बेहद आसान EMI पर इस फोन को अपना बना सकते हैं।

    Nothing Phone (3) के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन की बात करें तो नथिंग के इस डिवाइस में HDR10+ सपोर्ट मिलता है। साथ ही फोन में 6.67-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिवाइस में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिल रही है। फोन में पावरफुल स्नैपड्रैगन 8s जेनरेशन 4 चिपसेट मिल रहा है जिसके साथ 16GB तक रैम और 512GB स्टोरेज मिलती है।

    इसके अलावा इस डिवाइस में 5,500 mAh की बैटरी और 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कैमरा के मामले में भी फोन काफी शानदार है जहां 50MP का ट्रिपल-लेंस दिया गया है जिसमें एक प्राइमरी कैमरा, एक पेरिस्कोप और एक अल्ट्रावाइड लेंस मिलता है। सामने की तरफ डिवाइस में 50MP का फ्रंट कैमरा भी है।

