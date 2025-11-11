Nothing के इस प्रीमियम फोन पर मिल रहा 32,000 रुपये का डिस्काउंट, यहां है डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Nothing Phone (3) को अब Amazon India पर भारी डिस्काउंट के साथ सेल किया जा रहा है। पहले इसकी कीमत 79,999 रुपये थी, लेकिन अब ये भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। बायर्स चाहें तो एक्सचेंज ऑफर जोड़कर अपनी सेविंग्स को और बढ़ा सकते हैं। Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट, 6.67-इंच की ब्राइट AMOLED डिस्प्ले और प्रीमियम डिजाइन के साथ ये फोन मिड-रेंज सेगमेंट में एक शानदार है।

अगर आप लंबे समय से किसी प्रीमियम स्मार्टफोन को मिड-रेंज प्राइस में खरीदना चाहते थे, तो ये फेस्टिव सीजन में अपग्रेड करने का एकदम सही मौका आपके लिए हो सकता है। आइए जानते हैं इस डील के बारे में। Nothing Phone (3) की ऑफर डिटेल Nothing Phone (3) (12GB, 256GB) फिलहाल 47,999 रुपये में लिस्टेड है, जो इसकी ओरिजनल प्राइस से 32,000 रुपये कम है। इसके अलावा Amazon बैंक ऑफर्स भी दे रहा है, जिससे अलग-अलग कार्ड्स पर और भी बचत की जा सकती है।

अगर आपके पास कोई पुराना स्मार्टफोन है, तो आप एक्सचेंज ऑफर के तहत 44,050 रुपये तक का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। हालांकि, ये वैल्यू आपके पुराने फोन के ब्रांड, कंडीशन और मॉडल पर निर्भर करेगी। बायर्स चाहें तो EMI ऑप्शन भी चुन सकते हैं, जिसकी शुरुआत 2,327 रुपये प्रति माह से होती है।

Nothing Phone (3) के स्पेसिफिकेशन्स Nothing Phone (3) में 6.67-इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो HDR10+ सपोर्ट और 120Hz एडैप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आती है। ये अल्ट्रा-स्मूद विजुअल्स और शार्प कॉन्ट्रास्ट ऑफर करती है। इसकी ब्राइटनेस 4,500 निट्स तक जाती है और इसे Corning Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन मिली है, जिससे ये स्क्रैच और ड्रॉप रेजिस्टेंट है।