    Nothing के यूनिक डिजाइन वाले फ्लैगशिप 5G फोन पर 40% डिस्काउंट, देखें नई कीमत

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:00 PM (IST)

    Amazon पर Nothing Phone 3 पर 40% की छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 50,800 रुपये हो गई है। फोन में 6.67-इंच OLED स्क्रीन, 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा और ...और पढ़ें

    Nothing के यूनिक डिजाइन वाले फ्लैगशिप 5G फोन पर 40% डिस्काउंट, देखें नई कीमत 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी यूनिक डिजाइन वाला नथिंग फोन 3 खरीदने की सोच रहे हैं तो Amazon आपके लिए जबरदस्त डील लाया है जहां डिवाइस पर 34,199 रुपये की भारी छूट मिल रही है। वैसे इस डिवाइस की कीमत 84,999 रुपये है लेकिन अभी आप ये फ्लैगशिप डिवाइस सिर्फ 50,800 में खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं फोन पर बैंक और एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जो डील को और भी जबरदस्त बना रहा है। चलिए इस डील के बारे में विस्तार से जानते हैं...

    Nothing Phone (3) पर डिस्काउंट ऑफर

    नथिंग फोन 3 अभी Amazon पर सिर्फ 50,800 रुपये में मिल रहा है, जो इसकी ओरिजिनल प्राइस 84,999 रुपये से 40% कम है। फोन पर HDFC Bank Credit Card EMI ऑप्शन के साथ 1500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। जबकि IDFC FIRST Bank Credit Card EMI और BOBCARD EMI ऑप्शन के साथ 1000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इन ऑफर्स के साथ फोन की कीमत काफी कम हो जाती है।

    इतना ही नहीं अगर आपके पास कोई पुराना डिवाइस है, तो आप उसे एक्सचेंज करके भी अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से फोन के ब्रांड, कंडीशन और उसके मॉडल पर डिपेंड करेगा। एक्सचेंज ऑफर के तहत आप 44,250 रुपये तक का मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं।

    Nothing Phone (3) के स्पेसिफिकेशन्स

    स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो नथिंग के इस डिवाइस में 6.67-इंच की OLED स्क्रीन मिल रही है। साथ ही फोन में HDR10+ सपोर्ट मिल रहा है और इसमें 120Hz का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी मिल रहा है। डिवाइस में 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है।

    कैमरा की बात करें तो नथिंग के इस डिवाइस में 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है जिसमें एक प्राइमरी कैमरा, एक पेरिस्कोप लेंस और एक अल्ट्रा-वाइड लेंस मिलता है। फोन में सामने की तरफ 50MP का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। इसके अलावा फोन में 5,500mAh बैटरी और 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।

