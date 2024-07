50MP के जबरदस्त सेल्फी कैमरा के साथ आ सकता है Nothing Phone 2a Plus, 31 जुलाई को होगा लॉन्च

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। नथिंग एक बार फिर अपने ग्राहकों के लिए एक नया फोन लॉन्च कर रहा है। इस साल Nothing Phone 2a लॉन्च करने के बाद कंपनी अब Nothing Phone 2a Plus को लॉन्च करने की तैयारियों में है। इतना ही नहीं, यूजर्स की बेकरारी को बढ़ाते हुए कंपनी इस अपकमिंग फोन की लॉन्च डिटेल्स को लेकर भी आधिकारिक जानकारियां दे चुकी है। नथिंग का नया फोन Nothing Phone 2a Plus ग्राहकों के लिए इसी महीने लॉन्च किया जा रहा है। नया फोन 31 जुलाई को लॉन्च हो रहा है। इसी कड़ी में नथिंग के इस फोन को लेकर कई रिपोर्ट सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि कंपनी का नया फोन पिछले फोन के मुकाबले तीन बड़े हार्डवेयर अपग्रेड के साथ लाया जाएगा।

Plus. More. Extra.

Get ready for Phone (2a) Plus on 31 July. pic.twitter.com/AP7JEy8D94— Nothing (@nothing) July 18, 2024

Nothing Phone 2a Plus को कंपनी 6.7 इंच एमोलेड स्क्रीन और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ ला सकती है। फोन में Phone 2a की तरह ही अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल सकता है। इसके अलावा, यह फोन NFC कनेक्टिविटी फीचर के साथ लाया जा सकता है। रिपोर्ट की मानें तो फोन को ब्लैक और ग्रे कलर में खरीदने का मौका मिलेगा।