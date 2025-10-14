Noise ने लॉन्च किए 60 घंटे चलने वाले दमदार हेडफोन, सेगमेंट का बेस्ट ANC सपोर्ट भी, जानें कीमत 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। नॉइस ने भारत में अपने नए ओवर-ईयर हेडफोन लॉन्च कर दिए हैं जिन्हें Noise Master Buds Max के नाम से पेश किया गया है। इसे बोस के साथ collaboration में तैयार किया गया है। कंपनी का दावा है कि इन हेडफोन में High-Quality Expertly-Tuned Audio मिलता है इसके साथ सेगमेंट का बेस्ट ANC और 60 घंटे तक का प्लेटाइम मिलता है। शुरुआती ऑफर के तहत इनकी कीमत 10,000 रुपये से कम है। अगर आप भी इसी बजट में शानदार हेडफोन ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं...

Noise Master Buds Max की कीमत और उपलब्धता कीमत की बात करें तो Noise Master Buds Max हेडफोन की शुरुआती कीमत 9,999 रुपये है। ये gonoise.com पर तीन कलर टाइटेनियम (बेज), सिल्वर और ओनिक्स (Black) में आते हैं। Noise Master Buds Max के खास फीचर्स नॉइज मास्टर बड्स मैक्स हेडफोन में बोस की साउंड ट्यूनिंग का यूज किया गया है। साथ ही इन हेडफोन में आपको 40 मिमी ड्राइवर देखने को मिलते हैं जो LHDC जैसे हाई-रेजोल्यूशन कोडेक्स से लैस है। इतना ही नहीं ऐप के जरिए इन हेडफोन में आप एक डायनामिक इक्वलाइजर भी यूज कर सकते हैं जो अलग अलग सुनने की कंडीशन में क्लियर ऑडियो देगा।

इन हेडफोन में 5 माइक्रोफोन मिल रहे हैं जो 'सेगमेंट में बेस्ट एक्टिव नॉइस कैंसलेशन परफॉर्मेंस' दे सकते हैं, जिसे रियल टाइम में 40db (डेसिबल) तक की एम्बिएंट साउंड को ब्लॉक किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि ये हेडफोन Dominant low और mid-frequencies रेंज, जैसे इंजन की आवाज या बैकग्राउंड की चहचहाहट में 85 प्रतिशत तक बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं।