    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:30 AM (IST)

    दिल्ली-NCR के एप्पल फैंस का इंतजार खत्म हुआ। नोएडा के DLF मॉल ऑफ इंडिया में एप्पल का नया रिटेल स्टोर खुला। यह भारत में कंपनी का पांचवा और एनसीआर में द ...और पढ़ें

    नोएडा में आज खुलेगा नया Apple Store, जानें क्या-क्या रहेगा खास 


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-NCR के एप्पल फैंस का इंतजार आज खत्म हो गया है। 11 दिसंबर यानी आज नोएडा के DLF मॉल ऑफ इंडिया में एप्पल अपना नया रिटेल स्टोर ओपन करने जा रहा है। यह भारत में कंपनी का पांचवा और एनसीआर में दूसरा Apple Store है। इससे पहले कंपनी ने दिल्ली के साकेत में अपना स्टोर ओपन किया था। चलिए जानें अब इस नए वाले स्टोर में ग्राहकों को क्या-क्या खास मिलेगा...

    ग्राहकों को क्या मिलेगा?

    इस नए वाले एप्पल स्टोर में आपको नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ग्राहक यहां iPhone 17 सीरीज, M5 चिप वाला iPad Pro और 14-इंच MacBook Pro जैसे लेटेस्ट डिवाइस ट्राय कर सकेंगे। इतना ही नहीं स्टोर में Apple Specialists ग्राहकों को पर्सनल गाइडेंस, प्रोडक्ट डेमो और डिवाइस सेटअप सपोर्ट देंगे।

    नोएडा में Apple का नया पता

    जानकारी के मुताबिक Apple ने मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर करीब 8,240 वर्ग फुट का प्राइम स्पेस स्टोर के लिए लीज पर लिया है। 6 दुकानों को मिलाकर Apple की पहचान वाले बड़े, ओपन लेआउट के तौर पर तैयार किया गया है। ये लीज अवधि 11 साल की है। पहले साल कंपनी को कोई किराया नहीं देना पड़ेगा, जबकि दूसरे साल से किराया ₹263.15 प्रति वर्ग फुट तय किया गया है।

    यानी कंपनी को लगभग ₹45.3 लाख प्रतिमाह या करीब ₹5.4 करोड़ एनुअल बैठता है। बताया जा रहा है कि लीज के दौरान एप्पल स्टोर का कुल किराया लगभग ₹65 करोड़ रहने का अनुमान है, जिसमें हर तीन साल में 15% की बढ़ोतरी भी शामिल है। ये लीज एग्रीमेंट 25 फरवरी 2025 को फाइनल हुआ था।मुंबई, दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु के बाद अब नोएडा स्टोर भी एप्पल फैंस का कंपनी से सीधा जुड़ाव बढ़ाएगा।

    स्टोर में फ्री वर्कशॉप्स भी

    नोएडा स्टोर में भी Today at Apple के तहत फोटोग्राफी, म्यूजिक, आर्ट और कोडिंग से जुड़ी फ्री क्रिएटिव सेशंस आयोजित किए जाएंगे, ताकि यूजर्स अपने एप्पल डिवाइस की पूरी पावर को समझ सकें।

