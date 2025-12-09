iPhone 16 Pro पर यहां मिल रहा है जबरदस्त डिस्काउंट, चेक करें डील 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में एप्पल ने अपनी नई iPhone 17 सीरीज लॉन्च की है जो इस वक्त लेटेस्ट सीरीज है। ऐसे में आपको iPhone 16 Pro थोड़ा पुराना लग सकता है लेकिन डिवाइस पर मिल रही डील इसे काफी ज्यादा खास बना देती है। एप्पल को iPhone 16 Pro लॉन्च किए हुए एक साल से ज्यादा वक्त हो गया है और फिर भी यह आज भी सबसे भरोसेमंद और बेहतरीन फ्लैगशिप में से एक बना हुआ है जिसे आप अभी खरीद सकते हैं।

ऑफिशियली तो कंपनी ने यह डिवाइस डिस्कंटीन्यू कर दिया है लेकिन अभी आप इस फोन को क्रोमा से भारी डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। यहां iPhone 16 Pro सबसे कम कीमत में मिल रहा है। अगर आप ज्यादा पैसे खर्च किए बिना कोई प्रीमियम iPhone चाहते हैं तो ये डील आखिरकार आपके लिए एक बेस्ट डील हो सकती है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

iPhone 16 Pro पर डिस्काउंट ऑफर इस वक्त ये डील क्रोमा पर किसी पुराने iPhone पर मिल रही सबसे बड़ी डील में से एक बन गई है। iPhone 16 Pro (128GB) अभी यहां सिर्फ 1,03,990 रुपये में लिस्टेड है, जो इसकी ओरिजिनल लॉन्च कीमत 1,19,900 से कम है।