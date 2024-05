Netflix यूजर्स के लिए बुरी खबर! इन लोगों से छिन जाएगा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ये फीचर

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी अपने विंडोज ऐप में डाउनलोड ऑप्शन को डिसेबल करने की योजना पर काम कर रही है। Android Authority की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में नेटफ्लिक्स की इस योजना के बारे में बताया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, नेटफ्लिक्स अपने विंडोज ऐप के लिए एक अपडेट रोलआउट करेगा। इस अपडेट के साथ ही विंडो यूजर्स से कंटेंट डाउनलोड करने की सुविधा वापस ले लेगी।

अगर सच में ऐसा होता है तो विंडोज पीसी और लैपटॉप पर नेटफ्लिक्स ऑफलाइन कंटेंट वॉच करने वालों के लिए यह एक बुरी खबर होगी।

इसी कड़ी में नेटफ्लिक्स विंडोज ऐप का इस्तेमाल करने वाले कुछ यूजर्स ने एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया है। इन यूजर्स ने जानकारी दी है कि उन्हें नेटफ्लिक्स विंडोज ऐप पर एक अलर्ट मिल रहा है।

What!??? @netflix is updating its Windows desktop app and "making it better" by removing the ability to download offline. 🤬😤😠

This is how I watch Netflix on the plane. This is a terrible change. pic.twitter.com/8XsiQqNCM7— Artem Russakovskii (@ArtemR) May 25, 2024