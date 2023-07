Smartphone पर Netflix चलाने का बदल जाएगा अंदाज, कंपनी ने लॉन्च किया नया फीचर

Netflix launched a new space for users favourite content Tab Called My Netflix नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल स्मार्टफोन में करते हैं ये नया अपडेट आपका दिल खुश कर सकता है। यूजर्स के एक्सपीरियंस को प्लेटफॉर्म पर बेहतर बनाते हुए कंपनी ने एक नया टैब My Netflix लॉन्च कर दिया है। ये नया टैब यूजर के लिए शॉर्टकट टैब की तरह काम करेगा।