घर के सारे काम करेगा AI से लैस क्यूट Neo रोबोट, जानें कीमत और खूबियां

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। घरों में जल्द ही हमें नए तरीके के हाउस-हेल्प देखने को मिलेंगे। अमेरिकन-नॉर्वे की रोबोटिक कंपनी 1X Technologies ने नया रोबोट लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे NEO नाम दिया है। यह ह्युमनॉइड घर के रोजमर्रा के काम जैसे - खाना पकाने, साफ-सफाई और ग्रॉसरी उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। 1X Technologies का कहना है कि उनका फोकस ह्युमनॉइड रोबोट्स को इंडस्ट्रियल और रिसर्च के अलावा डेली लाइफ के लिए इस्तेमाल करने पर है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

NEO का डिजाइन NEO ह्युमनॉइड को लेकर कंपनी का दावा है कि यह उसका अब तक का सबसे एडवांस क्रिएशन है। इसका वजन 30 किलो है, जो 68 किलो तक का वजन उठा सकता है। कंपनी ने इसका एक्सटीरियर टैन, ग्रे और डार्क ब्राउन शेड में तैयार किया है। घर में यह रोबोट फिट बैठे इसके लिए कंपनी ने इसे कपड़ों और शूज के साथ डिजाइन किया है।

कंपनी का दावा है कि यह रोबोट काफी साइलेंट है, जो काम करने के दौरान सिर्फ 22db की आवाज करता है। इस रोबोट के हाथ 22 डिग्री तक मुड़ते हैं और ये काफी फ्लैक्सीबल और सॉफ्ट पॉलीमर बॉडी बिल्ड के साथ आते हैं। इस रोबोट में कंपनी ने 3D लैटिस स्ट्रक्चर (जालीदार संरचना) का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही कंपनी ने इसमें अपना पेटेंटेड टेंडन ड्राइव एक्यूटर सिस्टम का यूज किया है, जो इस रोबोट को लोगों के बीच में बिना लड़खड़ाए स्मूद तरीके से मूव करने में मदद करता है।