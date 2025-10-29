Language
    घर के सारे काम करेगा AI से लैस क्यूट Neo रोबोट, जानें कीमत और खूबियां

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 04:30 PM (IST)

    रोबोटिक कंपनी 1X Technologies ने NEO नामक एक नया ह्युमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है। यह रोबोट खाना पकाने, सफाई करने और ग्रॉसरी उठाने जैसे दैनिक कार्यों को करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। NEO में वाईफाई, ब्लूटूथ और 5G कनेक्टिविटी है, और यह लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) का उपयोग करता है। इसकी कीमत लगभग करीब 17.6 लाख रुपये है, और यह 2026 में बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकता है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। घरों में जल्द ही हमें नए तरीके के हाउस-हेल्प देखने को मिलेंगे। अमेरिकन-नॉर्वे की रोबोटिक कंपनी 1X Technologies ने नया रोबोट लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे NEO नाम दिया है। यह ह्युमनॉइड घर के रोजमर्रा के काम जैसे - खाना पकाने, साफ-सफाई और ग्रॉसरी उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। 1X Technologies का कहना है कि उनका फोकस ह्युमनॉइड रोबोट्स को इंडस्ट्रियल और रिसर्च के अलावा डेली लाइफ के लिए इस्तेमाल करने पर है।

    NEO का डिजाइन

    NEO ह्युमनॉइड को लेकर कंपनी का दावा है कि यह उसका अब तक का सबसे एडवांस क्रिएशन है। इसका वजन 30 किलो है, जो 68 किलो तक का वजन उठा सकता है। कंपनी ने इसका एक्सटीरियर टैन, ग्रे और डार्क ब्राउन शेड में तैयार किया है। घर में यह रोबोट फिट बैठे इसके लिए कंपनी ने इसे कपड़ों और शूज के साथ डिजाइन किया है।

    कंपनी का दावा है कि यह रोबोट काफी साइलेंट है, जो काम करने के दौरान सिर्फ 22db की आवाज करता है। इस रोबोट के हाथ 22 डिग्री तक मुड़ते हैं और ये काफी फ्लैक्सीबल और सॉफ्ट पॉलीमर बॉडी बिल्ड के साथ आते हैं। इस रोबोट में कंपनी ने 3D लैटिस स्ट्रक्चर (जालीदार संरचना) का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही कंपनी ने इसमें अपना पेटेंटेड टेंडन ड्राइव एक्यूटर सिस्टम का यूज किया है, जो इस रोबोट को लोगों के बीच में बिना लड़खड़ाए स्मूद तरीके से मूव करने में मदद करता है।

    फीचर्स

    NEO में कनेक्टविटी के लिए WiFi, Bluetooth, और 5G का सपोर्ट दिया है। इसके साथ ही इसमें तीन स्पीकर लगाए हैं। इसे होम म्यूजिक सिस्टम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें कंपनी ने लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) का भी इस्तेमाल किया गया है।, जो इसे बोले टास्क को समझने, उस पर रिएक्ट करने या उत्तर देने के काबिल बनाता है। इसके साथ ही रोबोट का विजुअल सिस्टम इसे ऑब्जेक्ट या इंग्रीडिएंट पहचानने में मदद करते हैं। इसके साथ ही यह पहले की इंटरेक्शन को भी याद रखने में सक्षम है।

    कीमत

    NEO को कंपनी ने अमेरिका में 20 हजार डॉलर (करीब 17.6 लाख रुपये) की कीमत में लॉन्च किया है। इसके साथ ही इस रोबोट को 499 डॉलर (करीब 44 हजार रुपये) के मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी खरीदा जा सकता है। संभव है कि इसकी बिक्री अमेरिका में 2026 में शुरू हो सकती है।

