ChatGPT का सब्सक्रिप्शन मिलेगा एक साल तक फ्री, बस ये तारीख याद कर लें
AI कंपनी OpenAI ने भारत में 'ChatGPT Go' सब्सक्रिप्शन को सीमित समय के लिए मुफ्त करने की घोषणा की है। यह ऑफर 4 नवंबर से शुरू होने वाले प्रमोशनल पीरियड में साइन अप करने वाले भारतीय यूजर्स के लिए है। इस प्लान में यूजर्स को ज्यादा क्वेरी लिमिट और इमेज जनरेशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। कंपनी का कहना है कि यह 'India-first' कमिटमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार को AI कंपनी OpenAI ने घोषणा कर दी है कि वह भारत में अपने नए सब्सक्रिप्शन टियर ‘ChatGPT Go’ को लिमिटेड टाइम के लिए एक साल तक फ्री उपलब्ध कराएगा। जी हां, यह ऑफर उन इंडियन यूजर्स को मिलेगा जो 4 नवंबर से शुरू होने वाले प्रमोशनल पीरियड के दौरान साइन अप करेंगे। साथ ही कंपनी का कहना है कि यह पहल OpenAI के पहले भारतीय इवेंट ‘DevDay Exchange’ के मौके पर की जा रही है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...
ChatGPT Go क्यों इतना खास?
दरअसल OpenAI ने ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन प्लान अगस्त में लॉन्च किया था। इस प्लान को खास उन लोगों की डिमांड को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था जो कम कीमत में ChatGPT के एडवांस फीचर्स का मजा लेना चाहते हैं। इस प्लान में यूजर्स को ज्यादा क्वेरी लिमिट, इमेज जनरेशन और फाइल अपलोड करने जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं।
पेड सब्सक्राइबर्स की संख्या हुई दोगुनी
OpenAI का कहना है कि ChatGPT Go लॉन्च होते ही काफी लोगों ने खुद पसंद किया और पहले ही महीने में इस प्लान के आने से भारत में पेड़ सब्सक्राइबर्स की संख्या दोगुनी हो गई थी। इसी मजबूत डिमांड के चलते कंपनी ने अब इस सर्विस को करीब 90 देशों में पेश है।
लाखों यूजर्स रोजाना चला रहे ChatGPT
आज भारत में लाखों यूजर्स रोजाना ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें डेवलपर्स और स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं। OpenAI ने बताया है कि यह प्रमोशन उसके ‘India-first’ कमिटमेंट और IndiaAI Mission को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और कदम है।
OpenAI का कहना है कि मौजूदा ChatGPT Go सब्सक्राइबर्स भी इस 12 महीने के फ्री ऑफर के एलिजिबल होंगे। OpenAI के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ ChatGPT निक टर्ली का कहना है कि भारत में ChatGPT Go के लॉन्च के बाद जो अपनापन और क्रिएटिविटी हमने देखी है, वो काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल है।
