PM मोदी बने एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता, मस्क ने भी दी बधाई

एजेंसी, नई दिल्ली। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बनने पर बधाई दी है।

एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) के मालिक मस्क ने शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री @नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता बनने पर बधाई!

Congratulations PM @NarendraModi on being the most followed world leader!