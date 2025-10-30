मुकेश अंबानी का जियो यूजर्स को तोहफा, 18 महीनों तक फ्री मिलेगा Google AI Pro सब्सक्रिप्शन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। रिलायंस और गूगल के बीच एआई को लेकर बड़ी पार्टनरशिप हुई है। दोनों कंपनियां मिलकर भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से आगे बढ़ाएंगी। इस पार्टनरशिप के चलते जियो ने यूजर्स को बड़ा तोहफा दिया है। जियो यूजर्स को 18 महीनों के लिए Google AI Pro का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। इस सब्सक्रिप्शन की कीमत करीब 35100 रुपये है। इसके तहत कंपनी Google Gemini 2.5 Pro, लेटेस्ट Nano Banana और Veo 3.1 मॉडल का एक्सेस भी यूजर्स को देगी। यूजर्स को सब्सक्रिप्शन के साथ पढ़ाई और रिसर्च के लिए Notebook LM का बढ़ा हुआ एक्सेस, 2 TB क्लाउड स्टोरेज जैसी प्रीमियम सेवाएं भी ऑफर की जा रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किन यूजर्स को मिलेगा ऑफर? जियो का यह ऑफर शुरुआत में 18 से 25 वर्ष के यूजर्स को मिलेगा। इसके बाद कंपनी सभी यूजर्स को इस ऑफर को शुरू करेगी। रिलायंस जियो का कहना है कि इस फ्री ऑफर के लिए यूजर्स को फ्री अनलिमिटेड प्लान एक्टिवेट करवाना होगा। रिलायंस की एआई कंपनी रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड और गूगल की पार्टनरशिप में इस ऑफर को पेश किया गया है।

रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी का कहना है कि इस पार्टनरशिप का उद्देश्य 1.45 अरब भारतीयों तक एआई सर्विस पहुंचे। उन्होंने आगे कहा कि गूगल जैसी कंपनियों के साथ रिलायंस का फोकस भारत को एआई को सक्षम नहीं बल्कि समर्थ बनाने पर है।